Apple ürünlerine zam geldi: Fiyatlar yüzde 30 arttı

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Küresel çip ve depolama bileşenleri pazarında yaşanan arz sorunlarının donanım maliyetlerini artırması Apple'ın fiyat politikasını yeniden gözden geçirmesine neden olurken alınan karar doğrultusunda pek çok ürüne zam geldi.

Şirketin yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara, Touch ID destekli üst versiyonun fiyatı ise 799 dolara çıktı. Popüler dizüstü serisi MacBook Air'in başlangıç fiyatı 1.299 dolar olurken, 14 inç MacBook Pro'nun giriş seviyesi modeli 1.999 dolara, 16 inç MacBook Pro ise 2.999 dolara yükseldi.

Fiyatı 10 bin dolara dayandı

En üst donanım seçeneklerine sahip 16 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise 9.999 dolara ulaşarak dikkat çekti. Masaüstü tarafta iMac'in başlangıç fiyatı 1.499 dolara çıkarken, Mac Studio'nun yeni fiyatı 2.499 dolar olarak belirlendi.

iPad serisi de zamdan etkilendi

Apple'ın fiyat artışı tablet kategorisine de yansıdı. Şirketin en güçlü tableti olan 11 inç iPad Pro'nun fiyatı 999 dolardan 1.199 dolara yükselirken, 13 inçlik model 1.499 dolardan satışa sunulmaya başladı.

Orta segmentte yer alan iPad Air'in fiyatı 749 dolara yükselirken, giriş seviyesi iPad 449 dolar oldu. Kompakt tasarımıyla öne çıkan iPad mini'nin yeni fiyatı ise 599 dolar olarak açıklandı.

Ev teknolojileri ve Vision Pro da zamlandı

Apple, fiyat artışını yalnızca bilgisayar ve tabletlerle sınırlı tutmadı. Şirketin akıllı hoparlörü HomePod'un fiyatı 349 dolara yükselirken, HomePod mini'nin fiyatı da yüzde 30 artışla 99 dolardan 129 dolara çıktı.

Apple TV'nin yeni satış fiyatı 199 dolar olarak belirlenirken, şirketin karma gerçeklik başlığı Vision Pro'nun başlangıç fiyatı 3.699 dolar oldu. Cihazın 1 TB depolama alanına sahip üst versiyonu ise 4.199 dolardan satışa sunulacak.

iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatları değişmedi

Zam kararının ardından dikkat çeken en önemli detay ise bazı popüler ürünlerin fiyatlarının sabit kalması oldu. Apple, son güncellemede iPhone modelleri, Apple Watch serisi ve AirPods ürünlerinde herhangi bir fiyat değişikliğine gitmedi.