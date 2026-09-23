Apple yapay zekâyı buluttan indiriyor

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Yapay zekâ yarışında rekabet yalnızca daha güçlü model geliştirmekten çıkıp modeli nerede ve ne kadara çalıştıracağına kayıyor. Apple’ın yeni masaüstü bilgisayarları bu mücadelede farklı bir cephe açıyor: Şirket, büyük yapay zekâ iş yüklerini sürekli buluta göndermek yerine kullanıcının kendi donanımında çalıştırmayı öne çıkarıyor.

Asıl hedef token faturası

Kurumsal yapay zekâ kullanımında model maliyeti yalnızca yazılım lisansından oluşmuyor. Büyük modeller bulut üzerinden kullanıldığında işlem hacmi arttıkça token, GPU ve veri merkezi faturası da büyüyor.

Apple’ın yeni stratejisinde ise ilk yatırım donanıma yapılıyor, ardından aynı makine üzerinde tekrar tekrar AI işlemi yürütülebiliyor.

Bu model özellikle sürekli çalışan ajanlar, şirket içi belgeleri analiz eden sistemler ve yoğun yapay zekâ kullanan geliştiriciler açısından buluta bağımlılığı azaltabilecek bir seçenek olarak konumlandırılıyor.

512 GB bellek büyük modeller için

Yeni Mac Studio’nun M5 Ultra sürümü 512 GB’a kadar birleşik bellek ve saniyede 1,2 terabayta ulaşan bellek bant genişliği sunuyor.

Bu kapasite Apple’ın masaüstü bilgisayarı yalnızca grafik veya video üretim aracı olarak değil, büyük dil modellerinin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılabileceği bir AI sistemi olarak konumlandırmasına imkân veriyor.

Apple, M5 Ultra’nın önceki nesle kıyasla yapay zekâ iş yüklerinde 4,3 kata kadar daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor.

Birden fazla Mac tek sisteme bağlanıyor

Apple’ın hamlesindeki daha önemli ayrıntılardan biri cihazların birlikte çalışabilmesi.

Thunderbolt 5 üzerinden Remote Direct Memory Access desteği sayesinde birden fazla Mac Studio aynı AI iş yüküne bağlanabiliyor. Apple, bu yöntemin dağıtık yapay zekâ çıkarımında tek sisteme göre üç kata kadar daha yüksek performans sağlayabildiğini belirtiyor.

Bu yaklaşım şirketlerin ihtiyaç büyüdükçe tamamen yeni bir veri merkezi kurmak yerine masaüstü donanım ekleyerek kapasite artırabilmesinin önünü açıyor.

Nvidia ve Microsoft'la yeni rekabet alanı

Hamlenin karşısında iki güçlü rakip bulunuyor.

Nvidia yapay zekâ veri merkezlerinde GPU tarafında baskın konumunu korurken Microsoft da Windows bilgisayarlarda cihaz içi AI özelliklerini genişletmeye çalışıyor.

Apple’ın avantajı ise işlemci, işletim sistemi ve donanımı aynı ekosistem içinde kontrol etmesi. Şirket bu yapıyı enerji tüketimi ve birleşik bellek mimarisi üzerinden öne çıkarıyor.

Ancak kurumsal bilgisayar pazarında Windows’un çok daha büyük bir tabana sahip olması Apple’ın önündeki en önemli engellerden biri olmaya devam ediyor.

Türkiye fiyatı 370 bin liraya çıkıyor

Yeni sistemlerin maliyeti ise düşük değil. Türkiye’de M6 işlemcili Mac mini 59 bin 999 TL’den, M5 Pro modeli 114 bin 999 TL’den satışa çıkıyor.

Mac Studio tarafında M5 Max başlangıç fiyatı 167 bin 999 TL, M5 Ultra ise 369 bin 999 TL seviyesinde.

Dolayısıyla Apple’ın ekonomik tezi özellikle yoğun AI kullanımında anlam kazanıyor. Şirketlerin yüksek başlangıç maliyetini göze alıp bulut kullanım giderlerini cihaz içi hesaplamayla azaltıp azaltamayacağı yeni rekabetin en kritik sorularından biri olacak.