Apple zammı kapıda: iPhone 16 ile birlikte 'kur farkı' etiketlere yansıyabilir!

Apple'ın yeni iPhone 16 serisi ve diğer bazı ürünlerini tanıtacağı 9 Eylül etkinliği sonrasında Türkiye'de yeni bir zam yapılması olası görünüyor.

Apple ürünlerinin fiyatı artacak mı?

Apple, Mart 2024'te yaptığı zamla iPhone 15 Pro modelinin fiyatını 69.999 TL’den 75.499 TL’ye yükseltmişti. O dönemde 1 dolar 31 TL, 1 euro ise 34 TL seviyelerindeydi. Ancak, son dönemde doların 34 TL’ye, euronun ise 37 TL’ye çıkması, Apple Türkiye'nin bu farkı ve gelecekteki artış beklentilerini göz önünde bulundurarak yeni bir fiyat düzenlemesi yapabileceğini gösteriyor.

iPhone 16, iPhone 16 Pro kaç TL olacak?

Apple Türkiye'nin fiyat artışını yapmasının arkasındaki temel neden, döviz kurundaki dalgalanlamardan kaynaklanıyor. Mart 2024'te yapılan son zammın ardından, döviz kurlarındaki artış, Apple’ın ürün fiyatlarına tekrar zam yapmasını neredeyse kaçınılmaz hale getiriyor. Bu nedenle, iPhone 16 serisinin Türkiye başlangıç fiyatının 79.999 TL seviyesinde olabileceği, hatta daha yüksek fiyatların da gündeme gelebileceği düşünülüyor.

iPhone 16 serisi ve yeni özellikler

iPhone 16 serisi hakkında birçok bilgi sızdırıldı. Mark Gurman’a göre, bu yılki modellerde "Pro" serisine özel yeni bir deklanşör (Action) butonu yer alacak. Ayrıca, serideki tüm modellerde bir "eylem butonu" bulunacak ve "Pro" modellerin ekran boyutları büyütülecek. Örneğin, 6,1 inç yerine 6,3 inç, 6,7 inç yerine ise 6,9 inç ekranlar kullanılacak. Tüm modellerin A18 işlemci ve 8 GB RAM’e sahip olması bekleniyor, bu da Apple Intelligence özelliklerinin sunulmasına olanak tanıyacak.