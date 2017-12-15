Arabulucu süreci iş yerlerinde eylem başlattı

15 Aralık 2017

Esra ÖZARFAT

BURSA - Metal iş kolunda geçen hafta ana ve yan sanayilerde başlatılan mesaiye kalmama eylemleri fabrika içinde yürüyüş eylemlerine dönüştü. Dün servislerden fabrika yolunda inen işçiler, iş yerine yürüyerek gitti. Gemlik’te 11 işyerinde 5 bin 300, Bursa’da 45 iş yerinde 42 bin 200, Türkiye genelinde 178 işyerinde 117 bin 800 kişinin eylemlere katılacağı belirtildi.

Türk Metal Sendikası'nda örgütlü Bosch çalışanları, vardiya öncesinde, ‘İş ekmek yoksa barış da yok’, ‘Gemileri yaktık geri dönüş yok’ sloganları eşliğinde Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yürüdü. Türk Metal Sendikası Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Recep Tan, yaptığı açıklamada, MESS'in ilk 6 ay içinde 3,20 zam önerdiğini hatırlatarak, “'Biz de buna karşılık yüzde 38,28 artış istiyoruz. Masadan uyuşmazlık ile kalktık. Şu anda arabulucu dönemindeyiz. Şubat ayı içinde oranlar netleşecek”' dedi. İstediklerini almak için eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Tan, 1 Aralık itibariyle mesaileri sonlandırdıklarını anımsattı. MESS'in 3 yıllık sözleşme önerisini de kabul etmediklerini vurgulayan Tan, “'2 yıllık sözleşme yapılmasını istiyoruz. Örgütlü olduğumuz fabrikalar ihracat şampiyonu olduysa bunda bizim de alın terimiz var. Bütün bu zenginlikleri yaratan, rekorları kırdıran işçiye de yatırım yapsınlar” diye konuştu.



Türkiye genelindeki firmalarda Türk Metal Sendikası’na bağlı işyerlerinde toplam 200 bin üye bulunuyor. Bu üyelerin 117 bin kişisi toplu iş sözleşmesinden faydalanıyor. Bursa genelinde ise Türk Metal üye sayısı 50 bin. Bu üyelerin 28 bini toplu iş sözleşmesinden faydalanıyor. Bursa 1 No’lu şubenin örgütlü olduğu Bosch Bursa Fabrikaları 4/12 vardiyasında 5 lokasyonda toplamda 2 bin 500 kişi eylemlere destek veriyor.