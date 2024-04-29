Araç sahiplerini ilgilendiriyor, rekabet arttı: Kasko fiyatları düşüyor... Temmuz ayına dikkat

Bu yılın başından beri kasko poliçe ücretlerinde düşüş yaşanıyor. Son iki ayda kaskoda fiyat artışı hızı eksiye düştü. Son iki yıldır kaskoda fahiş fiyat artışları araç sahiplerinin gündemindeydi. Hürriyet'in haberine göre, 2022 yılının sonlarında fiyat artışı yüzde 280’lerle neredeyse rekor kırdı, ortalama 5 bin liralarda olan kasko fiyatları 20 bin liraların üzerine çıktı. O dönem, poliçe yenilemeleri gelenler aracın modeline göre 60-70 bin liraların üzerinde fiyat teklifleri ile karşılaşmışlardı. Fahiş fiyat artışları nedeniyle birçok araç sahibi kasko yaptırmamaya başlamıştı.

Yüzde 200 arttı

2023 yılında ise yine enflasyon, döviz kuru ve araç bedellerindeki artışlar nedeniyle bir önceki yıl kadar olmasa da kaskoda fiyat artışı devam etti. Araç sahipleri yüzde 200’lerde artışlar olmasa da yüzde 100’lere varan artışlarla karşılaştılar. Bugün ortalama kasko fiyatı, tüm araç grupları hesaba katıldığında 11 bin 700 TL, otomobillerde ise ortalama 10 bin 200 TL’ler seviyelerinde. Son açıklanan verilere göre bu yılın şubat ayında, kaskoda fiyat artışı bir önceki aya göre artmadığı gibi eksi 5,1 azalmış durumda.

Kasko fiyatları neden düşüyor?

Son iki yıldaki fiyat artışları sonucu sigorta şirketleri kaskoda doyuma ulaştı ve son bir yılda kaskoda yüzde 70 prim artışı yaşandı. Bunun sonucunda da sigorta şirketleri 2023 yılını kasko sigortasında yüzde 319 kar artışı ile kapattı. Tabi bu durum beraberinde rekabeti de getirdi. Sene başından itibaren sigorta şirketleri hem geçen yıllarda yüksek fiyat artışı nedeniyle sistemden çıkan sigortalıları geri kazanmak hem de yeni müşteri kapmak için kaskoda kıyasıya rekabete başladılar. Rekabetin odak noktasını da fiyat oluşturunca, kaskoda fiyatlar düşmeye başladı.

Kasko fiyatlarına temmuzdan itibaren zam

Ancak sürücüler açısından ucuz kasko dönemi çok uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Enflasyon, döviz kuru ve işçilik maliyetlerindeki artış beraberinde hasar maliyetlerini artırınca, sigorta şirketleri açısından kaskodaki karlılık da düşmeye başladı. Sigortacılara göre, temmuz ayından itibaren ucuz kasko dönemi bitecek ve fiyatlarda keskin bir artış yaşanacak.