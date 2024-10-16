Araştırma: 2028'e kadar milyoner artışında Türkiye Avrupa lideri olabilir

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Adam Smith Enstitüsü (ASI), ABD, Japonya, Fransa, Almanya, İtalya ve Macaristan gibi 36 ülkenin servetlerini incelediği 'Milyoner Takibi Raporu yayınlandı.

Buna göre Türkiye, Rusya ve İsveç, 2028 yılına kadar milyoner oranında en büyük artışı yaşayacak Avrupa ülkeleri olarak öne çıktı. Raporda dünya çapında Tayvan'ın yüzde 51'le en büyük artışı kaydedeceği belirtiliyor.

Türkiye'de yüzde 34'lük artış öngörüldü

Türkiye ise nakit, hisse senedi, emlak ve özel emeklilik fonları gibi varlık sınıflarında, 1 milyon dolardan (915.000 euro) fazla net servete sahip kişi oranında öngörülen yüzde 34'lük artışla Avrupa'da en iyi performansı gösteren ülke olarak dikkat çekiyor.

Raporda şöyle dendi: "Türkiye, 2022 ve 2023 yılları arasında yetişkin başına servette yüzde 157'nin üzerinde şaşırtıcı bir büyüme ile dikkat çekmekte ve diğer tüm ülkeleri geride bırakmaktadır. Türkiye'ye en yakın ülkeler, yüzde 20'ye yakın artışla Katar ve Rusya olurken, onları yüzde 16'nın biraz üzerinde artışla Güney Afrika ve yüzde 14 ile İsrail izliyor."