Arçelik, DJSI’da zirvede

Şirket açıklamasına göre, Arçelik, 16 Aralık tarihindeki sonuçlara göre değerlendirilen 46 şirket arasında 87 puanla bir kez daha "Dayanıklı Ev Aletleri" kategorisindeki en yüksek skoru elde ederek 4'üncü kez üst üste sektöründe en yüksek puanı alan şirket oldu.

DJSI, dünya çapında önde gelen şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren ilk global yatırım endekslerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kurumsal sürdürülebilirlik açısından en önemli endeksler arasında yer alan DJSI'da sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketler listeleniyor.

Arçelik'in yer aldığı sektör kategorisinde ise 16 Aralık sonuçlarına göre toplam 46 şirket değerlendirildi. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, yatırımcılar için portföylerini belirlemede önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Sektörümüzde çıtayı her zaman bir üst noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine taşıyarak bugüne kadar küresel ölçekte pek çok örnek çalışmaya imza attık. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bu yıl da skorumuzu artırarak zirvede olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının şirketlerinin konumunu güçlendirirken hem tüketicileri hem de Arçelik ekosistemindeki tüm paydaşları gezegenin geleceği için harekete geçirmek olduğunu aktaran Bulgurlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik alanında elde ettiğimiz bu başarıların küresel rekabette de şirketimizi bir adım ileriye taşıyacağına inancımız tam. Arçelik 2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulundu. İklim krizinin ekonomik ve sosyal düzen üzerindeki olumsuz etkilerini direkt olarak tecrübe ediyoruz. Enerji krizinin küresel gündemin en üst sıralarında yer aldığı bir dönemde enerji verimli ürünler, üretimde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı her zamankinden çok daha kritik.

Bugün şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri finansmandan yatırıma ve tüketici beklentisine kadar birçok alanda başarı için belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla sektör fark etmeksizin tüm şirketlerin hızla net sıfır hedeflerini belirleyerek emisyonlarını azaltması ve yeşil dönüşümünü hızlandırması oldukça kritik. Arçelik olarak, bu bilinçle sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Arçelik, küresel üretim faaliyetlerinde yeşil enerji kullanım oranını yüzde 69'a çıkardı

Bugüne kadar 14 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan Arçelik, küresel üretim faaliyetlerinde yeşil enerji kullanım oranını yüzde 69'a çıkardı. Arçelik, 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı, 2030'a kadar üretimde ürün başına enerji kullanımını yüzde 45 azaltmayı ve kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 50 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı; enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerine minimum 50 milyon dolar yatırım yapmayı ve küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

Arçelik ayrıca, 2030'a kadar üretimde ürün başına su çekimini yüzde 45 azaltmayı, su geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranını yüzde 70'e çıkarmayı ve ürünlerdeki geri dönüştürülmüş plastik miktarını yüzde 40'a ulaştırmayı amaçlıyor.

Arçelik'in diğer sürdürülebilirlik başarılarından bazıları arasında şunlar yer alıyor:

"Arçelik'in Romanya'nın Ulmi kentinde bulunan çamaşır makinesi fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum-WEF) Endüstri 4.0 çalışmalarından iyi örneklere yer verdiği 'Global Lighthouse Network (GLN)'ünde 'Sustainability Lighthouse' unvanına layık görülen 10 üretim tesisinden biri oldu.

Eski Birleşik Krallık Galler Prensi'nin Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi (Sustainable Markets Initiative-SMI) kapsamında başlattığı ödül programında Terra Carta Mührü'ne Türkiye'den ve globalde sektöründen layık görülen ilk ve tek şirket oldu.

Sürdürülebilirlik alanında çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights'ın dünyanın en sürdürülebilir şirketlerini sıraladığı 'Global 100' listesine 2022 yılında ikinci kez girme başarısını gösterdi. Sosyal ve çevresel etki açısından gösterdiği başarılı performansla Arçelik, 'Real Leaders Top 200 Impact Companies' sıralamasında da 2022 yılında da ikinci kez yer almaya hak kazandı."