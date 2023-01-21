New York borsası yükselişle tamamladı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,99 artışla 33.371,30 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,87 artarak 3,971,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,63 artışla 11.137,68 puana çıktı.

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geçen yılın son çeyreğinde abone sayısının beklentilerin üzerinde artması piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Ayrıca işten çıkarmaya gideceğini duyurmasına rağmen Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılarca takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artışından yana olduğunu, ancak para politikasındaki sıkılaştırmanın sürmesini desteklediğini kaydetti.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, enflasyonist baskıların devam etmesinin beklendiğini belirterek, Fed'in, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş yolunda olup olmadığını belirlemede daha sabırlı olması gerektiğini ifade etti.