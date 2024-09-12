Arda Güler'li Real Madrid maçında Türkiye reklâmı! 19 maçta Invest in Türkiye tanıtımı çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, CNBC-e yayınına katıldı. Dağlıoğlu programda önemli bir tanıtım kampanyasını da ilk kez duyurdu.

Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli isim olan Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile ortaklık kurarak global erişimini genişletmek için önemli bir adım attı.

Bu işbirliği, Yatırım Ofisi’nin İspanya’nın en önemli futbol ligi olan La Liga’da Real Madrid’in 19 iç saha maçının canlı TV yayını sırasında dijital reklamlar yayınlamasına olanak tanıyacak. Anlaşmaya göre Invest in Türkiye tanıtımı her maçta 150 ülkede 210-220 milyon tv ve dijital izleyici ile buluşacak.