Arsa maliyetleri artıyor sektör çözüm bekliyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir’de artan arsa maliyetleri inşaat sektörünü, konut ve kira fiyatları ise vatandaşı zorluyor.

Sektör temsilcileri, kentte mevcut imarlı arsa stokunun azalmasının ve yeni imar alanları açılmamasının arsa maliyetlerinin normalin çok üzerinde artırdığına işaret ederek, konut talebine karşılık verebilmek için acilen yeni imarlı alanlara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Eskişehir’de kat karşılığında oranların yüzde 50’lere ulaştığını ve bu şekilde konut üretmenin zor olduğunu belirten sektör temsilcileri ucuz arsa temini konusunda çözüm bekliyor. Meslek odaları ise mevcut imar planlarının revize edilmesi ve deprem riskine karşı öncelikli olarak yapı stokunun iyileştirilmesi gerektiğine savunuyor.

Arsa maliyetleri sektörü lüks konuta yönlendiriyor

Pandemi sonrası Eskişehir’de yükselişe geçen konut ve kira fiyatlarının neredeyse İstanbul ile yarışacak seviyeye ulaştığını söyleyen Eskişehir Ticaret Odası (ETO) İnşaat Taahhüt Komite Başkanı Murat Kemal Keser, Eskişehir’de kat karşılığı oranlarının yüksek olmasının konut fiyatlarını yükselttiğini savundu.

Keser, ayrıca konutta fiyatı düşürmek ve konut arzının artmasını sağlamak için imara açılmamış yerlerde yeni plan çalışmaları yapılması gerektiğini belirtti.

Eskişehir’deki arsa maliyetleriyle, düşük ve orta gelirliye yönelik konut üretmenin çok mümkün görünmediğini aktaran Keser, “Eskişehir’in Batıkent, Aşağısöğütönü ve Sümer bölgesinde arsa maliyetleri yüzde 50 bandında. 10 daire yapıyorsanız bunun 5 tanesini arsa sahibine vermek durumunda kalıyorsunuz.

Sektör bu bölgelerde lüks konut yapmayı tercih ediyor. Ancak bizim alt ve orta gelir grubuna yönelik de konut üretmemiz gerekiyor. Eskişehir’de bir barınma sorununun yaşanmasından endişe ediyoruz” dedi. Keser, yeni imar alanlarının açılması ve vatandaşın da konut alabilmesi için kredilerde düzenleme yapılmasına Eskişehir de ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

“Metrekare maliyeti 25 bin liralara ulaştı”

Aydoğanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydoğan da, konut üretiminde arsa maliyetlerinin orta/üst gelir grubunun yaşadığı bölgelerde yüzde 50’lilerin üzerine ulaştığını aktardı. Aydoğan, “Eskişehir’de bir konutun brüt metrekare maliyeti, arsa maliyetiyle birlikte 24 bin lira ile 25 bin liraları görüyor. Arazi fiyatları yüksek olunca konut fiyatları da yükseliyor.

İnşaat maliyetlerinde en büyük girdimizi arsa maliyetleri oluşturuyor. Yüzde 33 olan arsa payında konutun fiyatı yüzde 50 etkilenirken, yüzde 50 olan arsa payında ise konutun fiyatı yüzde 100 etkileniyor. Yeni imarlı alanların açılması, konut fiyatların da düşüşü de beraberinde getirecektir” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’in acilen yeni imar alanlarına ve uydu kentlere ihtiyacı olduğunu belirten Özsoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özsoy, gerek yerel yönetimlerin gerekse de merkezi hükümetin işbirliği içerisinde olarak, şehrin gelişimi için ortak bir akıl oluşturmasının önemli olduğunu söyledi. İmar planlarında yaşanan sıkıntı nedeniyle büyük ölçekli arsa bulunamadığına dikkat çeken Özsoy, Eskişehir’de imara kapalı olan bölgelerin imara açılmasıyla birlikte fiyatların düşme eğilimine gireceğine işaret etti.

“Eski yapı stoğu Eskişehir’de çok fazla”

Eski yapı stokunun oldukça fazla olduğu Eskişehir’de, deprem riskine karşı bir an önce kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini söyleyen ETO İnşaat Taahhüt Komite Başkanı Murat Kemal Keser, “Özellikle şehir merkezindeki konut stokunun çok büyük oranı alüvyon zemin üzerine kurulu eski yapılardan oluşuyor.

Olası Eskişehir depreminde herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına belediyeler ve devlet eşgüdümünde mahalle ve ada bazında biran önce kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanılmalıdır. Şehrin imarının belli bölgelere sıkışması trafik sorununu da beraberinde getiriyor. Kentin kuzey ve güneyi zemin açısından şehirleşmeye çok uygun. Buralara yönelik yeni imar planları hazırlanmalıdır” dedi.

“Mevcut imar planları revize edilip, eski yapı stoku güçlendirilmeli”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç ise Eskişehir’de konut sorununu çözmenin tek yolunun yeni imar alanları açmak olmadığını belirterek, yeni imar alanları yerine mevcut imar planlarının revize edilerek eski yapı stoklarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konut ve kira artışlarından belediyelerin sorumlu tutulamayacağını, ülkede yüksek enflasyon sorunu olduğunu belirten Kılıç, yeni imar alanları açılsa bile hiçbir zaman arsa maliyetlerinin konutta yüzde sıfır olamayacağını savundu.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak yeni imar alanlarının açılmasına karşı olmadıklarını ancak deprem kuşağında olan Eskişehir’de öncelikle yapılması gerekenin eski yapı stokunun dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan Kılıç, yeni imar alanlarında üst ve altyapıya harcanacak bütçenin vatandaş için ekonomik bir külfet oluşturacağını işaret etti.