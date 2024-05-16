Artan taleple birlikte arz endişeleri de tavan yaptı! Bakırın libresi tarihi zirvesinde

Önceki gün 5.20 dolar seviyesini test ettikten sonra günü yüzde 5 yükselişle, 5.02 dolardan tamamlayan bakırın libresi, önceki günkü kapanışa göre yüzde 4.5 artarak, dün 5.25 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bakırın libresi, nisanın sonuna göre yüzde 15'in üzerinde, yılbaşına göre ise yüzde 35 artış kaydetti.

Bakır fiyatlarındaki yükselişin nedenleri

Yenilenebilir enerji, elektrikli arabalar ve yapay zekâ (AI), bakıra yönelik talep görünümünü destekleyerek fiyatların rekor kırmasına yol açtı. Analistler, Çin'in ekonomiyi canlandırmaya yönelik attığı adımların da bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Bakırda 'Çin' etkisi

Martta Çin'de bakır izabe tesislerinin bakır işleme ücretlerindeki keskin düşüşe yanıt olarak üretimi yüzde 5-10 civarında azaltma konusunda anlaşmaya vardığına dair haberler de arz endişelerini meydana getirmişti.

Taleple birlikte arz endişeleri de tavan yaptı

Bakır madenlerinin küresel çapta talebi karşılamakta zorlanması da bakır fiyatlarının sert yükselmesine yol açtı. Analistler, bakır fiyatlarındaki yükselişin genellikle ekonomik aktivitedeki güçlenişe işaret ettiğini ancak son dönemdeki artışın arz endişeleri nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

Dünyanın en önemli bakır üreticilerinden BHP Group'un bir diğer önemli üretici Anglo American'ı 43 milyar dolara satın alma teklifinin reddedildiğini aktaran analistler, geçen günlerde yayınlanan Goldman Sachs raporunda da bakır arzına yönelik endişelerin öne çıktığını anımsattı.

Analistler, bakır madeninin ara malı olarak bir çok üründe kullanıldığına dikkati çekerek, dünya genelinde halihazırda devam eden enflasyonla mücadelenin bakır fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenebileceğini bildirdi.