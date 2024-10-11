Artık satışları hemen açıklamak zorunda değil: Warren Buffett, BoA'daki yüzde 10’luk eşiği aştı

Berkshire Hathaway, Temmuz'dan bu yana Bank of America’daki hisse oranını yüzde 9,99’a çekerek yaklaşık 10,5 milyar dolarlık daha satış yaptı.

CNBC-e'nin haberine göre; bu hamle, düzenleyici kurallar gereği Buffett’ın artık hisse satışlarını çeyrek dönemlerde açıklamasına olanak tanıyacak ve böylece diğer hissedarlar potansiyel satışlardan aylarca habersiz kalacak.

Yüzde 10’un altındaki hissedarlar, satışlarını hemen açıklamak zorunda kalmıyorlar.

Buffett’ın bu geri çekilmesi, Bank of America hisselerinde baskıyı hafifletebilir ve toparlanma fırsatı yaratabilir.

16 Temmuz itibarıyla KBW Bank Endeksi'nde en iyi performansı gösteren hisse, satışlardan sonra en kötü ikinci performansa gerilemişti.

Hisse performansının zayıflamasına rağmen Berkshire, halen bankanın en büyük hissedarı konumunda.