ASELSAN 44,4 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN, savunma sanayiindeki ihracat başarısını sürdürüyor. Şirket, Asya ve Pasifik bölgesindeki müşterileriyle toplam değeri 44 milyon 397 bin 467 dolar olan yeni ihracat sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Bu anlaşmalar, kara ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitlerinden oluşan savunma sistemlerinin satışını kapsıyor.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bu sözleşmelerin ASELSAN'ın uluslararası pazardaki güçlü varlığını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.