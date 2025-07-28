ASELSAN ve Roketsan'la çalışan savunma sanayi şirketi FEMSAN'dan konkordato başvurusu

Savunma sanayinde birçok projeye yerlileştirme ve kalifikasyon hizmeti veren elektrik motorları geliştiricisi FEMSAN ile aynı hissedarların sahipliğinde olan Mogeser ve MOPA Endüstriyel, konkordato başvurusunda bulundu.

3 geçici mühlet verildi

Şirketlere üç ay geçici mühlet veren mahkeme, ayrıca konkordato komiseri olarak Mali Müşavir İşletme Uzmanı Yasin Doğan'ı, Bağımsız Denetçi Ayten Uğur ile İcra ve İflas Hukukçusu Melis Taşpolat Tuğsavul'u görevlendirdi. Üç aylık mühletin dolmasının ardından 14 Ekim 2025'te yeni duruşma görülecek.

ilan.gov.tr'de yer alan kararda, alacaklıların 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.

ASELSAN VE Roketsan ile projeler

36 yılda savunma sanayinin önemli ortaklarından biri haline gelen FEMSAN'ın yürüttüğü yerlileştirme projesi ile savunma sanayisinde kule olarak bilinen ve genellikle zırhlı araçların üzerine monte edilen uzaktan komutalı silah sitemlerinin yan ve yükseliş eksenlerinin eyleyicileri yurt içinden temin edilebilir hale gelmişti. Bu alanda dışa bağımlılık ortadan kalkarken, söz konusu ürünler başta ASELSAN'ın SARP sistemi olmak üzere bir dizi kulede de kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye'de üretilen mühimmatların hedefi bulmasını sağlayan güdüm kitlerinin içerisinde kullanılan ve oluksuz motor olarak bilinen elektrik motorlarını da geliştiren ve kalifiye eden şirket, SİHA platformlarından atılan mühimmatlarda, Roketsan'ın MAM-L mühimmatında ve ASELSAN'ın Hassas Güdüm Kiti'nde görev yapıyordu.

Yine Roketsan tarafından yürütülen AKYA Milli Torpido projesinde FEMSAN, itki sistemlerinin sorumluluğunu üstlenmişti. Proje kapsamında ilk defa 7 fazlı elektrik motoru ve kontrolcüsü tamamen Türk mühendisleri ile tasarlanmış ve üretilmişti. Ayrıca İHA üreticilerinin ihtiyaç duyduğu ve aracın enerjisini sağlayan alternatörler de frma tarafından üretilerek hizmete sunuluyordu. FEMSAN ayrıca ANKA, SERVO Motor Geliştirilmesi ve GÖKBEY platformunda da görev almıştı.





