Türk savunma sanayi küresel arenaya çıkıyor  

İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yerli ve milli Türk savunma sanayisi gövde gösterisi yapacak. Farklı coğrafyalarla ya­pılacak olan anlaşmalara da şahit olacak olan fuarda sadece savun­ma sanayi konuşulacak. PARS ALPHA, EREN, paramotor İHA ve Miilux OY da fuarda boy göste­recek. İlk sözleşmesi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına yö­nelik imzalanan PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı’na TSK ile birlikte ihracat kapısı da açıldı.

FNSS Savunma Sistemleri Yurt İçi Programlar Direktörü Kerem Kaplan, “Şubat ayında SSB ile sözleşme imzala­dık. Sözleşme kapsamında 6x6 ve 8x8 olmak üzere, farklı silah ku­leleri ile yaklaşık 8 farklı konfi­gürasyonla araç teslim edeceğiz” dedi. EREN 4x4 Yüksek Hareket Kabiliyetli Hafif Taktik Araçlar için de Malezya'ya yönelik olarak işbirliği anlaşması imzalanacak. ‘Dünyanın ilk insansız paramoto­ru’ iddiasıyla geliştirilen JUNNO Paramotor İHA da IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılacak. Miilux OY ise yeni deniz altı çeliğinin örtü­sünü kaldıracak.

PARS ALPHA için imzaya çok yakınız

FNSS Savunma Sistemleri Yurt İçi Programlar Direk­törü Kerem Kaplan, “Şubat ayında SSB ile sözleşme imzaladık. Sözleşme kapsamın­da 6x6 ve 8x8 olmak üzere, farklı silah kuleleri ile yaklaşık 8 farklı konfigürasyonla araç teslim ede­ceğiz. 2028 yılında teslimatlara başlamayı planlıyoruz. Şu an gö­rüşmede olduğumuz birden fazla ülke var. Ama özellikle bir tane­sinde imzaya çok yakınız.”

Uzaktan yönetilebiliyor yönetilebiliyor

Katmerciler’in İKA konseptinin de ilk ürünü UKAP, bir kumanda kiti aracılığıyla tüm fonksiyonları uzaktan yönetilebilen, farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla konfigüre edilebilen, paletli bir çözüm. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, IDEF 2025 Fuarı'nın yeni bir iş birliğine ev sahipliği yapacağını, Katmerciler ve Malezya DEFTECH firması arasında EREN 4x4 Yüksek Hareket Kabiliyetli Hafif Taktik Araçlar için İş Birliği Anlaşması imzalanacağını bildirdi.

EREN, Malezya ile işbirliğine gidecek

EREN 4x4 Yüksek Hareket Kabiliyetli Hafif Taktik Araçlar için Malezya'ya yönelik olarak işbirliği anlaşması imzalanacak. Katmerciler, 4x4 Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç HIZIR ve uzaktan kumandalı, paletli ve insansız kara aracı (İKA) konseptinin Türkiye’deki ilk örneği olan Orta Sınıf 2. Seviye İnsansız Kara Aracı (O-İKA 2) Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) ile katıldı.

400 beygir gücünde motora sahip HIZIR, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. Uzaktan komuta edilebilen stabilize silah sistemiyle, hareket halinde ve hareketli hedeflere ateş edebiliyor. Personel kapasitesi 9. HIZIR, saatte 120 km hıza ulaşabiliyor, yüzde 70 gibiyüksek tırmanma özelliğiyle görev yapıyor.

Miilux OY, denizaltı çeliğini tanıtacak

Miilux OY, IDEF’te yüksek mukavemetli zırh çeliği ürünlerini yerli ve yabancı sektör paydaşlarına tanıtıyor. Miilux OY fuarda, üretimine yeni başladığı profil formundaki denizaltı çeliği örneklerini ilk kez gösterecek. Ayrıca zırh çeliği ve denizaltı çeliği ürünlerinin yanı sıra zırhlı araç yan kapı zırh sistemi örneği ile farklı koruma seviyelerinde koruma sağlayan zırhlandırılmış araç kapsülünü sergileyecek.

OYAK’ın, Türkiye’nin zırh çeliği alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda 2019 yılında bünyesine kattığı Miilux OY’un Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, “Miilux OY’un ürettiği zırh çelikleri, savunma sanayiinde bağımsızlık hedefi için kritik önemde” diye konuştu. Miilux OY ile Türkiye’nin denizaltı çeliği üreten ülkeler ligine girdiğini belirten Yeldan, levha formundaki denizaltı çeliğinin ardından profil formundaki denizaltı çeliğini üretmeyi başardıklarını ifade etti.

Dünyanın ilk insansız paramotoru: JUNNO

İnsansız hava araçlarının yüksek maliyetli yapıları, karmaşık operasyonel gereklilikleri ve belirli alanlardaki yetersizliklerine yanıt olarak ‘paramotor İHA’ geliştirildi. InnoVita Teknoloji, insansız parafoil hava araçları alanında ürünler geliştiriyor.

Bu araçlar, esnek kumaş kanat yapısı ile süzülme yeteneğine sahip, genellikle hassas iniş ve yük taşıma görevlerinde kullanılan İHA'lar olarak tanımlanıyor. Bunun bir örneği olarak 'dünyanın ilk insansız paramotoru' iddiasıyla geliştirilen JUNNO Paramotor İHA, IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılacak. Konvansiyonel İHA’ların yüksek maliyetli yapıları, karmaşık operasyonel gereklilikleri ve belirli alanlardaki yetersizlikleri nedeniyle geliştirilen JUNNO İHA, daha esnek, ekonomik ve çok amaçlı çözüm arayışının sonucu olarak geliştirildi.

İnsansız paramotor, 20 metreden daha kısa kalkış yeteneği, yüksek manevra kabiliyetine sahip. Ağırlıklarına göre 25, 50, 100, 250, 500 olarak adlandırılan JUNNO Paramotor İHA Ailesi, 10 dakikadan kısa sürede uçuşa hazır hale getiriliyor, tamamen elektrikli veya yakıtlı. 10 kg'dan 250 kg'a kadar yük taşıyor. 20-300 litre hacim aralığına sahip İHA'lar, 20 metreden kısa kalkış, 5 metreden kısa iniş gerçekleştiriyor. Paramotor İHA'lar, tam yükle 2-6 saat, minimum yükle 4-8 saat uçabiliyor. Uzun uçuş menzili, tam yükle 80-400 kilometre.