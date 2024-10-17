ASELSAN'dan KOBİ'lere 10 ayda 1,6 milyar dolarlık sipariş

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Kocaeli Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısına katılarak şirkete dair bilgi verdi.

Akyol, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine ciddi kaynak ayırdığını, özellikle son 15 yılda dünyada gıptayla bakılan, dünyadaki herkesin kabul ettiği bir başarı sağlandığını söyledi.

Akyol, bu başarıda amiral gemisi olduğunu belirttiği ASELSAN'ın dünyanın en büyük 42'nci savunma sanayisi şirketi olduğunu kaydetti.

Ordu 500'den fazla ürün kullanıyor

Şu anda sahada Türk ordusu tarafından kullanılan 500'ü aşkın ürünlerinin bulunduğu bilgisini paylaşan Akyol, "Hepsi önemli gerilimlerde sahada kendini ispatlamış ürünler. Laboratuvar ortamında veya tatbikatlarda değil Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyon yaptığı her yerde kendilerini ispatlamış ürünler." dedi.

KOBİ'lere 1,6 milyar dolarlık iş

Akyol, ASELSAN'ın savunma sanayisinin yanı sıra ülke ekonomisine katkılarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu yapı içerisinde biz on binlerce insana ekmek verirken bir taraftan KOBİ'lere de liderlik ediyoruz. 3 bin 200 Türkiye'de yan sanayi firmamız var. Geçtiğimiz yıl 1,2 milyar dolar Türk savunma sanayisinin en büyük şirketi olarak KOBİ'lere iş vermişiz. Şu an 10 aylık rakamlara baktım. Millileşmenin de getirdiği pozitif ayrışmayla 10 ayda 1,6 milyar dolar KOBİ'lere şu ana kadar sipariş açmışız. Dolayısıyla ben ve ekibim adım adım ihracatın odağında dünyayı gezerken Türkiye'ye daha fazla iş getirmek, daha fazla KOBİ'ye iş vermek ve daha fazla gencimize nitelikli istihdam oluşturmak için çalışıyoruz.

Geçen 5 yıllık dönemde 560 milyon dolarlık ithal edeceğimiz ürünü yerlileştirmişiz, 440 milyon dolara tedarik etmişiz. Yüzde 20 fiyat avantajı olarak dönmüş. Türkiye'ye kattığımız istihdamı da siz takdir edin. Bunu da adım adım, gün gün ilerletiyoruz. Bu sene de yılbaşından beri 91 ürünü daha millileştirdik. 127 milyon dolar milli ürünleri sipariş etmişiz yani bir taraftan yüksek teknolojiyle boğuşurken bir taraftan bunu da sağlıyoruz."