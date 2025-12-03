Asgari ücret 2026 ne kadar olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu? Toplantı hangi tarihte?

Aralık ayının gelişi ile birlikte asgari ücret zam oranı gündem olmuş durumda... Bu ay yapılacak toplantılar sonrası yeni asgari ücret şekillenecek. Toplantılar iple çekilirken yapılacak zam oranı hakkında uzmanların beklentiler öğrenilmeye çalışılıyor. Art arda gelen soru "Asgari ücret 2026 ne kadar olacak" şeklinde...

Asgari ücret ne kadar olacak?

SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında kasım enflasyonunun açıklanmasının ardından aralık ayına ilişkin beklentileri ve buna bağlı zam tahminlerini değerlendirdi.

Erdursun, TÜİK’in açıkladığı %0,87’lik kasım enflasyonunun ardından asgari ücretin büyük ihtimalle yüzde 25 oranında artacağını tahmin ederken asgari ücretin 27.500 ile 28.000 TL bandında olacağını öngörüyor.