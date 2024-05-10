Asgari ücret, ekmek ve dolar hesabıyla 500 TL'lik banknot tartışmasında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ikinci enflasyon raporunun sunumunu dün gerçekleştirdi. Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38’e çıkardıklarını, üst bant yüzde 42’de ise bir değişiklik öngörmediklerini açıkladı.

Geçen günlerde BİM marketlerinde tedavüle girecek yeni banknotlarla uyumlu para sayma makinesi satıldığı iddiası sosyal medyada gündem olurken, toplantıda Başkan Karahan’a uzun süredir piyasaya sürüleceği öne sürülen 500 TL ve 1000 TL’lik banknot (kâğıt para) konusunda bir soru geldi.

500 TL'lik banknot geliyor mu?

TCMB Başkanı Karahan, "Üst kupür banknota ihtiyaç olup olmadığı bir çok faktöre bağlı, ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız. Bu konuda düzenleme yetkisi BDDK'da, değerlendirilecekse kendileri gerekli olduğu şekilde açıklama yapabilir. Kırılganlıkları çok artırmayacak şekilde hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Peki piyasadaki en yüksek kâğıt para olan 200 TL tedavüle girdiğinde ne kadar değerliydi, alım gücü hangi seviyedeydi, şimdi ne kadar değerli?

Dolar hesabı

Tedavüdeki en yüksek banknot 200 TL. 200 TL'lik banknot 1 Ocak 2009’da Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz döneminde hayatımıza girdi. 2 Ocak itibarıyla ise dolar kuru 1 lira 52 kuruş seviyesindeydi. 200 TL’nin o dönemdeki dolar karşılığı ise kabaca 131 dolar. Bugün 131 doların TL karşılığı yaklaşık 4 bin 225 TL.

Ekmek hesabı

Yine Ocak 2009’da 200 gr. ekmeğin fiyatı 40 kuruştu. 200 TL’lik banknotla 500 ekmek satın alınabiliyordu. Mayıs 2024 itibarıyla İstanbul’da 200 gr. ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. Bugün 200 TL ile 20 ekmek alınabiliyor.

Asgari ücret hesabı

2009 yılında net asgari ücret 527,13 TL olarak uygulanıyordu. Yani bir asgari ücreti bankadan çektiğinizde elinize en fazla 2 adet 200 TL’lik banknot geliyordu. Gerisi ise 100, 20 ve 5 TL’lik kâğıt paralarla tamamlanıyordu. Ocak 2024 itibarıyla asgari ücret net 17 bin 2 TL. Maaşınızı 200 TL’lik banknot olarak aldığınızda elinize 85 adet 200 TL'lik kâğıt para geçiyor.