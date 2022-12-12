Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak

Komisyonda, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesini ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını da gündeme getirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor. Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRKİŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

Masada asgari ücretli de olsun

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, masada asgari ücretlinin de bulunmasını istediklerini belirterek, "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Önce işveren ve devletin açıklamasını istiyoruz. Çünkü kamuoyu, TÜRK-İŞ'in ağzından bir rakam çıktığında o rakamdan aşağı inmeyeceğini biliyor" dedi.