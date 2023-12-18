Asgari ücret maratonunda ikinci randevu bugün

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Ekonomik veriler ele alınacak

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

İlk kez 4 işçinin birden yer aldığı ilk toplantının açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet olarak hakem rolü üstlenerek, işçi ve işverenlerin mutabakatıyla yeni asgari ücret rakamını tespit etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Genel kanı %40 ve üzeri artırılması yönünde

Yenibiriş’in çalışanlar ve İK yöneticilerinden oluşan 1.000 kişi üzerinde gerçekleştirdiği beklenti anketi önemli sonuçları ortaya çıkardı. İş dünyası için ayna niteliği taşıyan ankete göre; katılanların yüzde 86’sı asgari ücrete yüzde 40 ve üzerine oranında bir zam beklentisi içerisinde olduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 59’u kendi maaşına zam oranını yüzde 45 olarak beklerken, yüzde 4’lük kesim ise bu oranın yüzde 25’te kalacağı düşüncesinde olduğunun altını çizdi. Ankete katılan İK yöneticilerinin yüzde 85’i ise öngörülen yüzde 45'lik zam oranında hemfikir. Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “Yetkinliği yüksek, deneyimli mavi yaka çalışanlarını kaybetmek istemeyen firmaların bu pozisyonlar için değerlendirmelerini ortalamanın dışında tutacağını ön görüyoruz” diye konuştu.