Asgari ücret mesaisi başlıyor

Asgari ücrete ara zam için çalışmalar resmen başlıyor. Tespit komisyonunun ilk toplantısı bugün saat 14.00’te yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Komisyondan çıkan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilecek.

İlk toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşmüştü. Akkol, ara zam konusunda mutabık olduklarını söylemişti. Akkol ise "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

Refah payı talebi masaya gelecek mi?

Bugünkü toplantıda tarafların ara zam oranına ilişkin bir rakam telaffuz etmesi öngörülmüyor. Ancak ilerleyen süreçte işçi temsilcilerinin, düşen enflasyon oranlarının üzerine refah payı talebini masaya getirmesi bekleniyor. Türk-İş heyetinin, yüzde 25’in üzerinde zammı zorlaması bekleniyor. Hükümetin asgari ücreti teklifi ise henüz netleşmedi. Olası senaryolar, farklı asgari ücret rakamlarını ortaya çıkaracak.

Asgari ücrete yüzde 20 zam, 10 bin 208 TL, yüzde 25 zam 10 bin 634 TL, yüzde 30 zam 11 bin 58 TL, yüzde 40 zam 11 bin 910 TL’lik bir asgari ücret ortaya çıkaracak.

Asgari ücrette “500 dolar” hedefinin tutturulması için yüzde 37’lik bir zamma ihtiyaç var. Daha olası görülen yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret belirlenmiş olacak.

2 hafta içinde belirlenmesi bekleniyor

Asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş. Asgari ücrette ara zammın, 2 haftalık bir süreç içinde belirlenmesi bekleniyor.