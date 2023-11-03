Asgari ücrette gözler aralık ayına çevrildi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, Aralık ayında başlayacak asgari ücrete zam pazarlığı sürecinde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam oranını, "mutabakat" ile belirlemek istediklerini söyledi.

Bakan Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Emekli, kamu görevlisi ve işçiler olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade eden Işıkhan, "2002-2023 yılları arasında aylıklara seyyanen ya da oransal yapılan artışlar ve emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleriyle, en düşük emekli aylığı alan işçi emeklisi yüzde 96, tarım işçisi emeklilerimize yüzde 130, esnaf Bağ-Kur emeklilerine yüzde 234, tarım Bağ-Kur emeklilerine yüzde 655, emekli sandığı memur emeklilerine de yüzde 72 oranında reel olarak artış gerçekleştirildi" dedi.



Bakan Işıkhan, "EYT düzenlemesi kapsamında aylık bağlanmasını bekleyen kaç kişi var?" yönündeki bir soruya, "Normal dönemde yılda 440 bin aylık bağlanırken, EYT sürecinde biz bu rakamı aylık olarak gerçekleştirdik. Emeklilik işlemleri aksamasın diye gece gündüz çalışan SGK personelimiz oldu. SGK personelimize teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

"Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor"

Asgari ücretin Bakanlığının temel konularından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Aralık ayınca Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak. Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor. SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60'lar yanlış. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır." bilgisini verdi.

Işıkhan, işsizlik oranını 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşüreceklerini belirtirken, "2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızı yüzde 7 buçuğa geriletmeyi hedefliyoruz." dedi.