Asmalı: Destekler yatana değil çalışana verilsin

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Son dönemlerde hemen hemen her dillendirilen istihdam açığı sorununu değerlendiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’deki abartılı sosyal yardımların iş gücünün çalışma yaşamına katılımını azalttığını söyledi.

“Yatana değil, çalışana destek verilsin” diyen Asmalı, bugün Türkiye’deki sosyal yardımların üçte birinin amacına ulaşmadığını dile getirdi. Sosyal yardımlara bu açıdan bakılması gerektiğine işaret eden Asmalı, “Bir envanter çalışmasının çok net bir şekilde çıkarılması lazım.

Hangi iş kollarında, hangi tür eleman açığı var bunun tespit edilmesi, sonra bunların duyurulması lazım. Bunlar sağlanamıyorsa yurt dışına düzenli iş gücü temini konusunda çağrıya çıkılması lazım” diye konuştu. Sanayicinin taleplerinin çok net olduğunu kaydeden Asmalı, yabancı işçi konusunda da “Göç akarsu gibidir, iyi yönetilirse verim sağlanır. Kötü yönetilirse yıkar çeker. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yaptığını biliyoruz. Sonuçlarını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Sembolik de olsa aralıkta bir faiz indirimi bekliyoruz”

Enflasyon verileri ve beklenen faiz indirimini de değerlendiren Mahmut Asmalı, dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentinin üzerinde geldiğini hatırlattı. Bu nedenle faizdeki indirimde bu ayın a pas geçileceğini ifade eden Asmalı, “Mayıs ayından bu yana enflasyonda yaklaşık 30 puanlık düşüş oldu. Enflasyon önceki ay yüzde 2.97 iken geçen ay 2.88’e düşmesi biraz geri çekildiğinin gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında kısmi bir düzelme var ama beklentiler bunun biraz daha hızlanmasıydı.

Biz enflasyonun yüzde 43-45 bandında yılsonunu kapatacağımızı söylemiştik, bu pozisyonu koruyoruz. Ekonomi yönetiminin üst hedef olarak 41.5-42 bandının biraz daha aşılacağını görüyoruz. Tabii böyle olunca faiz indirimi de buna bağlı olarak Enflasyonun yüzde 47’nin altını görmesi halinde belki yılın son ayında sembolik bir faiz indirimi olabilir” dedi. Esas indirimin ocak-şubat-mart aylarında hızlanacağını söyleyen Asmalı, “Maalesef enflasyonist ortamlar ticari davranışları ve ticari ahlakı da çok etkiliyor” diye konuştu.

“Konkordatoda art niyetler duyuyoruz”

Öte yandan son zamanlarda artan konkordato ilanlarıyla ilgili de konuşan Asmalı, şunları söyledi: “Özü itibariyle yanlış bir müessese değil ama son zamanlarda istismar edildiği ile ilgili duyumlar alıyoruz.

Bazı firmaların içinin boşaltılarak konkordato sürecine götürüldüğü şeklinde art niyetli insanların bildirimleri bizlere de geliyor. Bazılarının da firma genel merkezlerini başka yerlere taşıyarak konkordato başvurusu yaptığını duyuyoruz. Konkordato, o firmayı koruyor ama ürün veren ne parasını ne de ürününü geri alabiliyor. Ona iş yapan üçüncü kişiler nezdinde yıkıcı olabiliyor. Bununla ilgili tedbir alınmalı.”

“Aslolan cebimizdeki paranın değerini korumak”

Gündemde olan asgari ücret zamları konusunda da görüşlerini aktaran Asmalı, “Bizler kazanıyorsak bunda en büyük pay sahibi olan çalışanlarımıza da insanca, hakça yaşayacağı bir ücreti vermeliyiz. Dolayısıyla buradaki dengeyi de koruyacak, gözetecek bir yaklaşım içinde olunmalı. Asgari ücreti ciddi bir şekilde artır, bu işçilik fiyatlarına da yansısın, tekrar enflasyon artsın, alım gücü düşsün, böyle bir kısır döngüye girmemek lazım. Aslolan cebimizdeki paranın değerinin korunması. İşçilerimizin de hakkını koruyan, onları da enflasyona ezdirmeyecek bir yaklaşımdan yanayız” dedi.

“Seçmenin iradesi göz ardı edilmemeli”

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bazı belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili yorum yaptı. Asmalı, “Bu noktada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kanununun gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerekiyor. Adaylık başvurusu yapılırken bu tür dosyaları olanlar elenmeli. Seçilen isimleri, seçildikten sonraki eylemleri bağlamalı. Seçmenin iradesi göz ardı edilmemeli” dedi.

1 miyar dolarlık ticari işbirliği hedefleniyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD’ın kuruluşundan bu yana iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı’nın bu yıl 20’ncisi 26-29 Kasım tarihlerinde TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Dünyadaki teknolojik yenilikleri ve trendleri çok yakından takip eden, global pazarlardaki değişimlerin adeta habercisi konumunda olan ve küresel ölçekte çok büyük bir ilgiye mazhar olan fuarımız bu sene ‘Küresel Ticaret Burada’ mottosuyla yola çıkıyor” dedi.

Fuarda, 24 farklı sektörden 300’den fazla firmanın ve katılımcının ağırlanacağını belirten Asmalı, “88 ülkeden gelecek olan 500’ün üzerindeki yabancı alım heyetleri ile fuardaki misafirler B2B görüşmeler gerçekleştirecekler. İnşallah bu sene gelecek olana alım heyetleri ve B2B görüşmelerinin sonucunda 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşmasını bekliyoruz.” MÜSİAD çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve dünyada faaliyet gösteren 32 ülkeden STK üyesi bulunan International Business Forum (IBF) geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi MÜSİAD EXPO’nun içerisinde yer alacak.