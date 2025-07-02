ASO Başkanı Seyit Ardıç: Küçük nükleer reaktörler sanayici için fırsat sunuyor

Ferit PARLAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın katkılarıy­la, Ankara Sanayi odası ve Nükleer Sanayi Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi’nde (NPPES) sektörün ulusal ve uluslararası temsilcileri bir araya geldi. Zir­vede konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda geliştirdi­ği Ulusal Enerji Planı’nın nükleer enerjinin bu yolculuktaki strate­jik önemini açıkça ortaya koydu­ğuna dikkat çekti.

Ardıç, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ardın­dan Sinop ve Trakya’da planlanan projelerle birlikte, ülkemiz 2040 yılına kadar 20 bin megavat nük­leer kurulu güce ulaşmayı hedef­lemektedir. Bu hedef sadece ener­ji üretim kapasitesinin artırılma­sını değil, aynı zamanda yüksek teknolojiye dayalı üretimin, sana­yi kümelenmelerinin ve yerli mü­hendislik kabiliyetinin gelişimini de içermektedir” dedi.

“Yerli sanayi etkin rol almalı”

Ardıç, Türkiye’nin, bu strate­jik yatırımlarla küresel enerji dö­nüşümünün bir parçası olmanın ötesine geçerek, bölgesel bir tek­noloji ve tedarik merkezi haline gelmeyi hedeflediğine vurgu ya­parak, “Özellikle SMR olarak ad­landırdığımız küçük modüler re­aktörler, nükleer enerjide esnek­lik, güvenlik ve maliyet avantajı sağlayarak geleceğin enerji sis­temlerinde kritik bir rol oyna­maktadır. Daha düşük başlangıç yatırımı, daha kısa inşa süresi ve şebeke uyumluluğu gibi avantaj­larıyla SMR teknolojileri, ülke­mizin enerji arz güvenliği ve tek­noloji üretimi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu alanda da yerli sanayimizin etkin rol al­masını sağlamak büyük önem ta­şımaktadır” şeklinde konuştu.

75 üretici öncü oldu

ASO olarak bu dönüşümün bir parçası olmayı görev bildikleri­ni söyleyen Ardıç, “Türkiye’de ilk kez kurulan nükleer sanayi küme­lenmesi NÜKSAK ile sanayicile­ri hazırlamaya başladıklarını ifa­de eden Başkan Ardıç, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Küme­lenme Destek Programı kapsa­mında yürüttüğümüz NÜKSAK ile özellikle Akkuyu projesinin yerelleştirilmesine katkıda bulu­nuyoruz.

Firmalarımıza ulusla­rarası nükleer standartlara ulaş­maları için destek oluyoruz” ifa­delerini kullandı. Ardıç sözlerini şöyle sürdürdü: “75 öncü sanayi­cimizin katılımı ile ilk fazını ta­mamladığımız NÜKSAK, nük­leer enerji alanında çok önemli tecrübeler edinmemizi sağlıyor.

Türkiye’de ilk kez nükleer kali­te paslanmaz çelik Ar-Ge çalış­ması, ürünlerin uluslararası ser­tifikasyonu ve kritik iş anlaşma­ları bu proje ile hayata geçirildi. NÜKSAK’ın, Nükleer Düzenle­me Kurumu tarafından verilen imalatçı onay belgesi süreçle­rindeki destekleriyle birçok fir­mamız Akkuyu’da iş yapma fır­satı buldu. Bu başarıyı daha ile­ri taşımak adına başlattığımız NÜKSAK-2 ile yeni bir döneme giriyoruz. NÜKSAK-2 ile birlik­te sadece üretim değil, teknolo­jiye dayalı güçlü bir yerli sanayi altyapısı kurmayı amaçlıyoruz.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan­lığı Nükleer Enerji ve Uluslara­rası Projeler Genel Müdür Vekili Salih Sarı ise, “Türkiye olarak, bü­yüyen ekonomimiz ve artan nüfu­sumuzla birlikte her yıl yaklaşık yüzde 4 oranında artan elektrik talebimizi karşılamak dışa ba­ğımlılığımızı azaltmak ve çev­resel taahhütlerimizi yerine ge­tirmek için dört ayaklı bir enerji stratejisini kararlılıkla uyguluyo­ruz. Bunlar; yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliğinin artırılması, yerli doğalgaz kay­naklarımızın geliştirilmesi ve el­bette, nükleer enerjiye geçiştir” açıklaması yaptı.

Türk ve Fransız şirketler ergimiş tuz reaktörü geliştirecek

Bu arada, Türkiye'nin 4. ne­sil nükleer reaktör geliştiren tek özel şirketi ThorAtom ile sürdü­rülebilir nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Fransız şirket NAAREA, ergimiş tuz reaktörle­ri teknolojisinin ortak geliştiril­mesi amacıyla stratejik işbirliği­ne imza attı.

ThorAtom ve NAAREA ara­sındaki anlaşma, 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde (NPPES) imzalandı. Temiz, güvenilir ve ölçeklenebilir yeni nesil nükle­er enerji çözümlerinin yaygın­laştırılması açısından stratejik adım olarak öne çıkan anlaşma, ThorAtom'un bağlı bulunduğu FİGES Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Öğüt ve NAAREA Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Luc Alexandre'nin katılımıyla ger­çekleştirildi.

ThorAtom ve NAAREA ara­sında yapılan işbirliği kapsa­mında, başta Türkiye olmak üze­re Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için küçük mo­düler reaktör (SMR) ölçeğinde ergimiş tuz reaktörlerinin üre­timi hedefleniyor. Bu reaktörler, elektrik üretimi, ısı enerjisi ve hidrojen üretimi gibi çok çeşitli alanlarda uygun maliyetli ve ke­sintisiz enerji sağlamak üzere ta­sarlanacak.

İTÜ rol alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Hasan Mandal, nükleer enerjinin, karbon azaltımı ve endüstriyel dayanıklılık hedefleyen bölgeler için sürdürülebilir ve güvenilir enerji politikasının temel taşı olarak öne çıktığının altını çizdi. Mandal, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, ‘Nükleer Teknoloji Geliştirme Parkı’ kurulmasını öngören vizyoner bir hedefi barındırıyor.

Bu iddialı girişim, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademik liderliğinde hayata geçirilecek.. Biz bunu yalnızca bir altyapı projesi olarak değil; dışa bağımlı bir alıcı değil, bilgi ve çözüm üreten, ihraç eden ulusal bir taahhüt olarak görüyoruz. İTÜ olarak nükleer inovasyon ekosistemini daha da güçlendirecek ‘Ulusal Araştırma Altyapısı’ başvurusu hazırlıyoruz” açıklaması yaptı.