Asya borsaları Çin hariç geriledi

Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon ikilemi ile karışık seyir sürerken, ABD'de Şükran Günü dolayısıyla dün piyasaların tatil ve bugün yarım gün işlem görecek olması ile Asya ve Avrupa'daki haber akışı öne çıktı.

Asya genelinde, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları gündemin odağına yerleşse de Çin Merkez Bankası (PBoC) ve hükümetin destekleyici adımlara devam edebileceği beklentisi pay piyasalarındaki satış baskısını hafifleten etkenler olarak dikkati çekti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 3,8 ve çekirdek TÜFE yüzde 3,6 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak 28.283 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 138,6 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.102 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalarak 2.438 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 62.220 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 17.579 puanda seyrediyor.