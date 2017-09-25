Asya borsalarında Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı

25 Eylül 2017

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Osaka'da İş Dünyası Temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, mümkün olan en erken zamanda yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak amacıyla güçlü parasal gevşeme politikasını sürdürme konusunda sabırlı olduklarını kaydetti. Fiyat hedefine ulaşmak için uzak noktada bulunduklarını belirten Kuroda, döviz kurunu ve bunun ekonomi ile enflasyon üzerindeki etkisini yakından izlediklerini vurguladı.

Öte yandan Japonya Başbakanı Şinzo Abe de yeni bir teşvik paketi hazırlanmasına ilişkin talimat vereceğini bildirdi.

Gelişmelerin ardından Nikkei endeksi pozitif ayrışarak günü yüzde 0,5 artışla 20.397,58 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 112,25 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.341,07 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 gerileyerek 2.380,40 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9'luk azalışla 31.635,54 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2'lik değer kaybıyla 27.543,61 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA