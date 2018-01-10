Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi

10 Ocak 2018

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin bünyesine kattığı lüks taksi hizmet vermeye başladı. Yerli ve yabancı yolcuların hizmetine sunulan ve yaklaşık 200 bin liraya mal olan "Mercedes" marka lüks taksi tanıtıldı.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul'daki yeni havalimanına araçlarıyla, şoförlerin vizyonu ve eğitimiyle çok iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.

Can, lüks taksilerin sayılarını arttıracaklarını dile getirerek, "Biz bu araçları 60'a kadar çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep, istediğimizin ve umduğumuzun da üzerinde." dedi.

Normal ücretin iki katı

Havalimanındaki lüks araçların normal taksilere göre iki kat tarifeyle çalıştığını aktaran Can, söz konusu taksilerin açılışının 8 lira, kilometre başına bedelinin 5 lira ve indi-bindi ücretinin 20 lira olduğunu belirtti.

Can, uluslararası bazı firmaların korsan yollarla taşımacılık yaptığını söyleyerek, buradaki kazancı buradaki esnafa yönlendirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA