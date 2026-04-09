Atilla Kuruçayırlı, Dünya Türk İş Konseyi Katar temsilciliğine atandı

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Katar temsilciliğine iş dünyasının tanınan isimlerinden, Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kuruçayırlı'yı atadı. Körfez bölgesinde on yılı aşkın iş deneyimiyle öne çıkan Kuruçayırlı'nın bu göreve getirilmesi, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Köklü bir kariyerin doruğu

1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Atilla Kuruçayırlı, eğitim hayatını İsviçre'nin dünyaca ünlü yatılı okulu Institute Le Rosey'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini yine İsviçre'de GlionInstitute of HigherEducation'da Finans, İşletme ve Otelcilik alanında sürdürdü.

Katar iş dünyasına Commercial Bank of Qatar bünyesinde 2013 yılında adım atan Kuruçayırlı, Katar Ulusal Kalkınma Programı kapsamında bankacılığın farklı alanlarında hızlı bir yükseliş kaydetti. Uluslararası Bankacılık Yetkilisi görevinde bulunduğu dönemde Türkiye ile Katar arasında önemli kredi anlaşmasını başarıyla yürüttü.

Nisan 2023'ten bu yana ise 65 binden fazla çalışanı ve 14 farklı sektördeki operasyonuyla bölgenin en büyük holdingler arasında gösterilen Power International Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir.

DTİK'in Körfez'deki sesi

DEİK çatısı altında 2007 yılında kurulan Dünya Türk İş Konseyi, yurt dışında yerleşik Türk girişimcileri ve iş profesyonellerini tek bir platform altında toplayarak Türk lobisini uluslararası arenada güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Orta Doğu ve Körfez bölgesi için ayrı bir temsilciler kurulu bünyesinde faaliyet gösteren DTİK'te Kuruçayırlı'nın üstleneceği Katar temsilciliği, bölgedeki Türk diasporasının koordinasyonu ve iş bağlantılarının geliştirilmesi açısından stratejik önem taşımaktadır.

Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızla derinleştiği hatırlatıldığında bu atamanın zamanlaması daha da anlam kazanmaktadır. Katar, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcılardan biri konumunda olup ikili ticaret hacmi milyarlarca dolar seviyesinde seyretmektedir.

Yüzden fazla ülke gezmiş, Birleşmiş Milletler Zirvesi ve Goldman Sachs Türkiye Yatırım Konferansı başta olmak üzere pek çok üst düzey uluslararası platforma katılmış bir isim olan Kuruçayırlı'nın geniş network'ü ve bölgesel uzmanlığının, DTİK'in Katar'daki etkinliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.