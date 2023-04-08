Atış Vakfı depremzedeler için yaşam merkezi kuruyor

Depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarını bölge için seferber ettiklerini belirten Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, “Deprem bölgesinde İhtiyaç Haritası ve Nef Vakfı ile birlikte koordinasyon halinde desteklerimizi sürdürüyoruz. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kurulumları devam eden konteyner kentlerimiz var. Şu anda buralar yapım aşamasında ve her konuda desteklerimiz buralarda yoğunlaşmış durumda. Çok kısa bir sürede üç ayrı bölgede toplamda bin 250 adet konteyner imalatını çevre birimleriyle birlikte tamamlayarak ailelerimize tam teşekküllü yaşam alanları teslim edeceğiz” dedi.

“Atış Grubu olarak yıllardır süregelen yardımlaşma geleneğimizi daha profesyonel ve kurumsal kılabilmek için son iki yılda vakıf oluşumumuzun startını verdik” diyen Ahmet Atış, “Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kurulum işlemlerini başlattığımız vakfımızın nihai kuruluşu yaşadığımız doğu depremiyle neredeyse aynı günlere denk geliyor. Hal böyle olunca da yaşadığımız bu çok zor günlerde yeni kurulan vakfımız da elini taşın altına koyarak büyük bir sınav vermiş oldu” açıklamasını yaptı.

Deprem bölgesindeki faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ahmet Atış, “Deprem haberini aldığımız ilk andan itibaren vakfımızın bağlı bulunduğu şirketler grubumuzun tüm imkânları seferber edilerek Atış Vakfı'nın bölgedeki faaliyetleri için organizasyon sağlandı. İlk gün yola çıkan öncü ekiplerin arkasından hızla bölgeye ihtiyaç malzemeleri sevk edilmeye başlandı. Grup şirketleri bünyesindeki tüm ağır ve hafif iş makinaları yanında personelleri ve yardımcı ekipmanlarıyla deprem bölgesine hızla sevk edildi. Yüz binlerce kişiye gıda ulaştırırken, on binlerce kişiye kışlık giyim sağladık. En önemlisi de, görev aldığımız arama kurtarma faaliyetlerinde 4 vatandaşımızı enkazdan sağ kurtarmış olmamızdır” dedi.

BM ilkeleri baz alındı

Vakfın hedeflerini belirlerken Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik ilkelerini baz aldıklarını anlatan Ahmet Atış, “Vakıf olarak kabiliyetlerimiz doğrultusunda dezavantajlı her duruma müdahale edebilmek üzerine bir yapı oluşturduk. Vakfımız, bir bölgede susuzluk ile mücadele ederken diğer bölgede yoksulluk ile mücadele edebilir” dedi.

Çocuk ve gençler için çalışacak

Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, gelecek hedefleri hakkında da şöyle bilgi verdi: “Çalışmalarında son aşamaya geldiğimiz bir Paralimpik milli sporcu yetiştirme konumuz var. Çok yakın zamanda bu konuda büyük bir kamuözel sektör birlikteliği açıklayacağız. Daha sonrasında da öncelikle geleceğimiz olan çocuklarımızın dezavantajlarını ortadan kaldırmak ve onları topluma kazandırmak adına birkaç projeye daha başlayacağız. Bu yıl bitmeden birçok çocuğumuzun ve gencimizin hayatına dokunmayı planlıyoruz.”