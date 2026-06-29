ATO Başkanı Baran: NATO Zirvesi savunma sanayi için fırsat sunacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lider, 100’e yakın ba­kan, üst düzey bürokrat ve diplo­matlar, uluslararası kuruluş tem­silcileri ve uluslararası basın men­suplarını bir araya getirecek olan NATO (Kuzey Atlantik Antlaşma­sı Örgütü) Zirvesi’nin Ankara’da gerçekleştirilecek olmasının, Baş­kent için önemli fırsatlar barındır­dığını söyledi. Zirve’nin, dünyanın dört bir yanından milyonlarca ki­şi tarafından takip edileceğini be­lirten Baran, bu organizasyonun Türkiye ve Başkent Ankara’yı kü­resel ölçekte gözler önüne taşıya­cağını kaydetti. Baran, Zirve’nin aynı zamanda Ankara’nın kong­re turizmi, lojistik kapasitesi, ula­şım altyapısı ile savunma sanayi ve yüksek teknoloji alanlarındaki potansiyelinin uluslararası tanıtı­mı açısından büyük bir fırsat oluş­turduğunu söyledi.

Türkiye ihracatının yüzde 55’i NATO ülkelerine

NATO ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir ağırlığa sahip olduğuna dikkat çeken Ba­ran, “NATO çatısı altındaki ülke­ler, 290 milyar dolar ile dış tica­retimizin yüzde 45’ini, 150,3 mil­yar dolar ile toplam ihracatımızın yüzde 55’ini gerçekleştirdiğimiz ülkeler. Dolayısıyla bu yapıda eko­nomik istikrarın güçlenmesi, tica­ret kanallarının güvenliğinin ko­runması ve ülkeler arasındaki iş birliğinin artması; ihracatçıları­mıza yeni fırsatlar sunacak, üre­tim ve yatırım ortamını olum­lu yönde etkileyecektir. Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve stratejik konumuyla bu süreçte önemli fır­satlar yakalayacaktır. Savunma sanayii, yüksek teknoloji ve ihra­cat kapasitesiyle öne çıkan Anka­ra ise bu fırsatların en güçlü şekil­de hissedileceği şehirlerin başın­da geliyor. Başkentimizde faaliyet gösteren firmalarımız için yeni iş birlikleri, yeni pazarlar ve ye­ni yatırım imkânları oluşmasını bekliyoruz” dedi. NATO‘nun sa­vunma ve güvenlik yatırımlarını artırma yönündeki kararlarının, Ankara merkezli firmalar açısın­dan önemli fırsatlar sunabilece­ğini ifade eden Baran, bu kararın Başkent’te faaliyet gösteren şir­ketlerin uluslararası projelerde daha fazla yer almasına, ihracatın artmasına ve yüksek katma değer­li üretimin güçlenmesine olum­lu yansıyacağını kaydetti. Anka­ra'nın son yıllarda ihracatta yaka­ladığı başarıda savunma ve ileri teknoloji sektörlerinin önemli pa­yı bulunduğunu kaydeden Baran, Zirve’nin bu alanlardaki büyüme­yi destekleyebileceğini ifade etti.

Hizmet sektörü hareketlendi

Gürsel Baran, zirve kapsamında Başkent’e gelecek binlerce üst düzey katılımcı, delege ve uluslararası medya temsilcisinin hizmet sektöründe önemli bir hareketlilik oluşturduğunu söyledi.Baran, “100’ü aşkın resmi heyetin ve binlerce bürokratın Ankara’da ağırlanacak olması; konaklama, yeme-içme, ulaşım, lojistik, perakende ticaret ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde ekonomik hareketlilik oluşturacak” dedi. Günler öncesinden doluluk oranları yüzde 100’e ulaşan otel ve restoranlar bulunduğunu kaydeden Baran, “Zirve nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamalardan etkilenecek şirketlerimiz olsa da, bu organizasyonun kente kazandıracağı doğrudan döviz girdisi ve ticari hacim, ekonomimize hareketlilik katacaktır” diye konuştu.