ATO Başkanı Baran: NATO Zirvesi savunma sanayi için fırsat sunacak
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılmasının kentin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, “Ayrıca zirve, savunma sanayi ve ileri teknoloji ekosistemine yeni fırsatlar sunacak” dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lider, 100’e yakın bakan, üst düzey bürokrat ve diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve uluslararası basın mensuplarını bir araya getirecek olan NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Zirvesi’nin Ankara’da gerçekleştirilecek olmasının, Başkent için önemli fırsatlar barındırdığını söyledi. Zirve’nin, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi tarafından takip edileceğini belirten Baran, bu organizasyonun Türkiye ve Başkent Ankara’yı küresel ölçekte gözler önüne taşıyacağını kaydetti. Baran, Zirve’nin aynı zamanda Ankara’nın kongre turizmi, lojistik kapasitesi, ulaşım altyapısı ile savunma sanayi ve yüksek teknoloji alanlarındaki potansiyelinin uluslararası tanıtımı açısından büyük bir fırsat oluşturduğunu söyledi.
Türkiye ihracatının yüzde 55’i NATO ülkelerine
NATO ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir ağırlığa sahip olduğuna dikkat çeken Baran, “NATO çatısı altındaki ülkeler, 290 milyar dolar ile dış ticaretimizin yüzde 45’ini, 150,3 milyar dolar ile toplam ihracatımızın yüzde 55’ini gerçekleştirdiğimiz ülkeler. Dolayısıyla bu yapıda ekonomik istikrarın güçlenmesi, ticaret kanallarının güvenliğinin korunması ve ülkeler arasındaki iş birliğinin artması; ihracatçılarımıza yeni fırsatlar sunacak, üretim ve yatırım ortamını olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve stratejik konumuyla bu süreçte önemli fırsatlar yakalayacaktır. Savunma sanayii, yüksek teknoloji ve ihracat kapasitesiyle öne çıkan Ankara ise bu fırsatların en güçlü şekilde hissedileceği şehirlerin başında geliyor. Başkentimizde faaliyet gösteren firmalarımız için yeni iş birlikleri, yeni pazarlar ve yeni yatırım imkânları oluşmasını bekliyoruz” dedi. NATO‘nun savunma ve güvenlik yatırımlarını artırma yönündeki kararlarının, Ankara merkezli firmalar açısından önemli fırsatlar sunabileceğini ifade eden Baran, bu kararın Başkent’te faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası projelerde daha fazla yer almasına, ihracatın artmasına ve yüksek katma değerli üretimin güçlenmesine olumlu yansıyacağını kaydetti. Ankara'nın son yıllarda ihracatta yakaladığı başarıda savunma ve ileri teknoloji sektörlerinin önemli payı bulunduğunu kaydeden Baran, Zirve’nin bu alanlardaki büyümeyi destekleyebileceğini ifade etti.
Hizmet sektörü hareketlendi
Gürsel Baran, zirve kapsamında Başkent’e gelecek binlerce üst düzey katılımcı, delege ve uluslararası medya temsilcisinin hizmet sektöründe önemli bir hareketlilik oluşturduğunu söyledi.Baran, “100’ü aşkın resmi heyetin ve binlerce bürokratın Ankara’da ağırlanacak olması; konaklama, yeme-içme, ulaşım, lojistik, perakende ticaret ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde ekonomik hareketlilik oluşturacak” dedi. Günler öncesinden doluluk oranları yüzde 100’e ulaşan otel ve restoranlar bulunduğunu kaydeden Baran, “Zirve nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamalardan etkilenecek şirketlerimiz olsa da, bu organizasyonun kente kazandıracağı doğrudan döviz girdisi ve ticari hacim, ekonomimize hareketlilik katacaktır” diye konuştu.