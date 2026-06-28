Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte? Fed faiz artıracak mı?
Geçen hafta piyasalar yüklü satış yedi. Yatırımcılar büyük kayıp yaşarken Fed'in izleyeceği yok merak ediliyor. Gözler Amerikan Merkez Bankası'na kilitlenirken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu tırmanıyor.
Amerikan borsaları, Bitcoin, altın, gümüş geçen hafta kan ağladı. Bank of America'nın, Fed’in bu yıl toplam 3 faiz artırımı yapmasını beklediğini açıklamasının ardından piyasalar çöktü. Şimdi gözler ilk olarak enflasyon rakamlarında sonrasında ise Fed'de… Peki Amerikan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası temmuz ayının 29'unda toplanacak ve saat 21.00'de faiz kararını duyuracak. Fed Başkanı Kevin Warsh, aynı gün saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.
Bugünkü beklentiye göre piyasaların yüzde 31'i 25 baz puan artış bekliyor. Yüzde 69 ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.