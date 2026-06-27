Bakanlık düğmeye bastı: Şartı sağlayanlara hibe desteği gelecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji tasarrufu sağlayan ve karbon emisyonlarını azaltan işletmelere yönelik yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alıyor. Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı ile sanayi, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliğini artırmaları teşvik edilecek.

Program kapsamında, enerji yoğunluğu, spesifik enerji tüketimi ya da karbon emisyon yoğunluğunu azaltan işletmeler performans esaslı olarak değerlendirilecek. Başarılı bulunan işletmelere enerji giderlerinin yüzde 30'u oranında nakdi hibe desteği sağlanacak.

Karbon emisyonunu en fazla azaltanlar desteklenecek

Bakanlık, 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) nedeniyle bu yıl karbon emisyon yoğunluğu kriterine öncelik verecek.

Yapılacak değerlendirme sonucunda karbon emisyonunu en fazla düşüren işletmeler destek almaya hak kazanacak. Sanayi sektöründen 10, ticari binalar ve hizmet sektöründen ise 10 olmak üzere toplam 20 işletmeye hibe desteği verilecek.

Destek üst limiti 18 milyon lirayı aşıyor

EKA Destek Programı kapsamında 2026 yılı için belirlenen azami destek tutarı 18 milyon 61 bin 775 lira oldu. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

İşletmeler başvurularını, e-Devlet ile entegre çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Teknik inceleme ve doğrulama süreçlerinin ardından performans şartlarını karşılayan işletmeler, bütçe imkanları doğrultusunda destekten yararlanabilecek.

VAP desteği de devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yürürlükte bulunan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı kapsamında da enerji verimliliği yatırımlarına destek vermeyi sürdürüyor. Bu program çerçevesinde yatırım tutarının yüzde 30'una kadar, en fazla 27 milyon 92 bin 663 lira hibe sağlanıyor.

EKA Destek Programı'nın devreye alınmasıyla birlikte işletmeler, hem enerji verimliliği yatırımları sırasında hem de yatırımların ardından elde ettikleri performans sonuçlarına göre destek alma imkanına sahip olacak.