Enpara neden açılmıyor, sorun mu var? Enpara ne zaman gelecek?
Enpara'da erişim sorunu yaşanıyor. Yatırımcılar para yatırma ve çekme işlemi yapamazken sorunun nedeni araştırılıyor.
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Enpara'da bugün sabah saatlerinden itibaren aksaklıklar yaşanıyor. Vatandaşlar mağduriyetlerini çeşitli platformlardan dile getirirken binlerce kişi "Enpara neden açılmıyor" diye soruyor.
Enpara neden açılmıyor?
Enpara'daki sorunun kaynağı henüz bilinmiyor. Yetkililerden bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımına Enpara'dan verilen cevap "Konuyu yakından takip ediyoruz, size tekrar bilgi vereceğiz" şeklinde..
Kaynak: HABER MERKEZİ