Yunanistan dibe vurdu! Listenin son sırasında yer aldılar

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2025 yılına ilişkin üniversite mezunu gençlerin istihdam verilerini yayımladı. Verilere göre Yunanistan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında mezun istihdamında son sırada yer aldı.

20-34 yaş aralığında bulunan ve son üç yıl içinde eğitimini tamamlayan gençlerin yalnızca yüzde 62,4'ü istihdam edilirken, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 83 olarak kaydedildi.

10 puandan fazla düştü

Rakamlar yalnızca Yunanistan'ın son sırada olduğunu değil, durumun hızla kötüleştiğini de gösterdi.

2024 yılında yeni mezunların istihdam oranı yüzde 72,7 seviyesindeydi. Ancak bu oran 2025'te 10 puandan fazla gerileyerek yüzde 62,4'e düştü.

İşsizlik azalıyor ama mezunlar iş bulamıyor

Tablo ilk bakışta çelişkili görünüyor. Çünkü ülkede genel işsizlik oranı düşerken toplam istihdam artmaya devam ediyor.

Ancak son dönemde yaratılan istihdamın büyük bölümü turizm, konaklama ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşıyor. Mevsimlik ve düşük ücretli işlerin ağırlıkta olduğu bu alanlar, üniversite mezunlarından çok öğrenciler, lise mezunları ve göçmen çalışanlar tarafından tercih ediliyor.

Beyin göçü sorunu büyüyor

Raporda, yüksek eğitimli gençler için yeterli nitelikli iş fırsatının bulunmamasının en önemli sorunlardan biri olduğu vurgulandı.

Yunanistan Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Merkezi'nin (KEPE) çalışmalarına göre özellikle 30-40 yaş arasındaki nitelikli çalışanların yurt dışına göçü devam ediyor.

Nüfusun yaşlanması ve süregelen beyin göçü de ülkenin eğitimli iş gücünü önemli ölçüde azaltıyor.

Avrupa yükselirken Yunanistan geriliyor

Avrupa genelinde ise tablo tamamen farklı... AB'de yeni mezunların istihdam oranı 2024'teki yüzde 82,3'ten 2025 yılında yüzde 83'e yükseldi. Böylece Yunanistan ile Avrupa ortalaması arasındaki fark 20 puanın üzerine çıktı. Malta, Almanya ve Hollanda ise mezun istihdamında listenin zirvesinde yer aldı.

Kadın mezunlar erkeklerden daha avantajlı

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kadınların erkeklerden daha yüksek istihdam oranına sahip olması oldu. Yunanistan'da kadın mezunların yüzde 68,6'sı iş bulabilirken, erkeklerde bu oran yüzde 56,8 olarak hesaplandı.