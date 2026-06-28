Batarya talebi lityumu uçurdu: Fiyatlar için yeni hedef açıklandı

Yaklaşık üç yıl süren sert yükseliş ve düşüş döngülerinin ardından lityum güçlü bir geri dönüş yaptı. Fiyatlar geçen yıl görülen dip seviyelerin iki katından fazla yükselirken, mevcut rallinin henüz erken aşamalarında olduğu değerlendiriliyor.

Lityum fiyatları yükselişini sürdürecek

New York merkezli araştırma ve varlık yönetimi devi Bernstein'a göre piyasa şu anda orta vadeli bir toparlanma sürecinden geçiyor. Azalan arz ve güçlü batarya talebi, lityum fiyatlarının kısa vadede geri çekilmek yerine 2027 yılına kadar yükselişini sürdürebileceğine işaret ediyor.

Bernstein'a göre, lityum piyasasındaki gelişmeler sadece emtia yatırımcılarını ilgilendirmiyor. Elektrikli araç bataryalarının ve dev enerji depolama sistemlerinin temel hammaddelerinden biri olan lityumun fiyatı madencilik şirketlerinden batarya ve otomobil üreticilerinden yenilenebilir enerji projelerine kadar geniş bir ekosistemi etkiliyor.

Üretimi talebe yetişmekte zorlanacak

Bernstein verilerine göre lityum karbonat fiyatları, 2025 yılının ortasında görülen yaklaşık 8 bin dolar seviyesinden 20 bin ila 25 bin dolar bandına yükseldi. Mayıs ayında kısa süreliğine 30 bin dolar seviyesinin görülmesinin ardından bazı atıl üretim kapasitelerinin yeniden devreye alınması fiyatlarda az da olsa gevşemeye yol açtı. Ancak kurum, yeniden başlayan üretimin artan talebe yetişmekte zorlanacağını öngörüyor.

Talep tarafındaki en büyük sürpriz ise elektrikli araçlardan değil enerji depolama sistemlerinden geldi. Bernstein'a göre yılbaşından bu yana lityum talebi yaklaşık yüzde 32 artarken, arz artışı yüzde 24 seviyesinde kaldı. Enerji depolama sistemlerinden gelen talep neredeyse yüzde 100 büyürken, elektrikli araç kaynaklı talep artışı yüzde 9 ile daha sınırlı kaldı.

Stoklar hızla eridi

Arz ve talep arasındaki bu fark, stokların hızla erimesine neden oldu. Küresel lityum stoklarının yaklaşık 20 günlük arz seviyesine gerilediğini tahmin edilirkrn bu seviyeler, daha güçlü fiyat hareketleriyle ilişkilendiriliyor.

Arz tarafında ise madencilik şirketleri, 2022 sonrasında yaşanan fiyat çöküşünün ardından yatırımları ve sermaye harcamalarını önemli ölçüde azalttı. Yeni bir lityum projesinin yatırım kararından ticari üretime geçiş sürecinin ortalama üç yıl sürdüğüne dikkat çeken Bernstein, daha önce kapatılan yaklaşık 200 bin tonluk kapasitenin yeniden devreye alınabileceğini ancak yeni kapasite artışlarının 2026 sonrasında belirgin şekilde yavaşlayacağını öngörüyor.

Bu durum, 2027 yılında piyasada arz açığı oluşabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Ancak Bernstein ayrıca yükselen fiyatların talebi ciddi şekilde baskılamasını beklemiyor.

Hedef fiyatlarda yukarı yönlü revizyon

Bu noktada kurum, 2026 yılı ortalama lityum karbonat fiyat tahminini 21 bin dolardan 25 bin dolara yükseltti. 2027 tahmini ise 25 bin dolardan 32 bin 500 dolara çıkarıldı. Uzun vadeli fiyat beklentisi ise arzın zaman içinde talebi dengeleyeceği öngörüsüyle 16 bin dolar seviyesinde korundu.

Bernstein'a göre daralan stoklar, sınırlı maden yatırımları ve hızla büyüyen batarya talebinin birleşimi, lityum piyasasındaki yükselişin henüz sona ermediğine işaret ediyor. Mevcut görünüm, fiyatların zirvesine bu yıl değil, 2027 yılına daha yakın bir dönemde ulaşabileceğini gösteriyor.