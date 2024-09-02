ATO Başkanı Gürsel Baran'dan uyarı: KOBİ’ler için sektör bazlı finansman paketleri şart

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirerek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Baran, Türkiye'nin uzun süredir devam eden başarılı büyüme performansının, son dönemde yüksek enflasyon ve sıkı para politikalarının etkisiyle yavaşladığını belirtti.

Özellikle 2024 yılının ikinci çeyreğinde görülen büyüme yavaşlamasının, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan faiz artırımları ve uygulanan sıkı para politikasının bir sonucu olduğunu ifade eden Baran, Türkiye'nin pandemi döneminde yaşadığı zorlu süreçlerden başarıyla çıktığını ve ardından 16 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü hatırlattı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen düşük büyüme oranının beklenmedik olmadığını vurgulayan ancak bu durumun geçici olmasını temenni eden Baran, Türkiye'nin bir an önce daha randımanlı bir büyüme performansına kavuşması gerektiğini söyledi.

Orta Vadeli Programın (OVP), sanayi üretimini artıracak, ihracatı destekleyecek ve yatırım iklimini iyileştirecek politikaların uygulanması için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Baran, bu geçiş sürecinde özellikle KOBİ'lere yönelik sektör ve proje bazlı finansman paketlerinin devreye alınmasının kritik önemde olduğunu dile getirdi.

Bu paketlerin, üretim ve istihdamın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Baran, ATO olarak Türkiye'nin ekonomik ve finansal istikrarını sağlamak için üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirme kararlılığında olduklarını ifade etti.