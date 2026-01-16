ATSO: Antalya’da yabancı şirket sayısı 6 bini aştı, sermaye payı yüzde 24'e ulaştı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya’nın yalnızca turizmde değil, ekonomik yapısı itibarıyla da uluslararası bir kent kimliği kazandığını söyledi. Kentte faaliyet gösteren 6 bin 142 yabancı sermayeli şirketin, toplam sermayenin yüzde 23–24’ünü oluşturduğunu belirten Hacısüleyman, bu tablonun yabancı yatırımcı ilgisini güçlendirdiğini ifade etti.

ATSO Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Şubesi üyeleriyle bir araya gelen Hacısüleyman, Antalya ekonomisinin mevcut durumu, 2025 değerlendirmesi ve 2026 beklentilerine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

“Üretim için gerekli kaynağı 2025’te sağlayamadık”

2025 yılına girerken beklentilerin daha olumlu olduğunu ancak istenen sonuçların alınamadığını söyleyen Hacısüleyman, en önemli sorunun finansa erişim olduğuna dikkat çekti. Enflasyonla mücadele ve faiz politikalarının üretim üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Hacısüleyman, “Üretim için gerekli finansmanı 2025’te yeterince sağlayamadık” dedi.

Antalya ekonomisi 37 milyar dolara yaklaşıyor

Antalya’nın ağırlıklı olarak hizmet ihracatı kenti olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, turizm gelirlerinin 2024 verilerine göre yaklaşık 17 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Tarım ve sanayi ihracatıyla birlikte kentin Türkiye ekonomisine toplam katkısının 37 milyar dolara yaklaştığını, bu rakamlarla Antalya’nın Türkiye’nin 6’ncı büyük ekonomisi konumunda bulunduğunu ifade etti.

Vergi tahsilatında güçlü performans

2025 yılında Antalya’da 177 milyar TL vergi tahakkuk ettiğini, bunun yüzde 80’inin üzerinde tahsilat sağlandığını belirten Hacısüleyman, bu göstergenin ekonomik canlılık açısından önemli bir veri olduğunu kaydetti.

“Antalya ekonomik olarak da uluslararası bir kent”

Antalya’da ATSO’ya kayıtlı 67 bin şirket bulunduğunu aktaran Hacısüleyman, bunların 6 bin 142’sinin yabancı sermayeli olduğunu söyledi. Yabancı şirketlerin sermaye gücünün yüksek olduğuna dikkat çeken Hacısüleyman, şu değerlendirmede bulundu:

“Şirket sayısı içinde yüzde 8–9 civarında bir payları var ama sermayeye baktığımızda yabancı şirketlerin payı yüzde 23–24 seviyesinde. Bu, güçlü sermayenin Antalya’yı tercih ettiğini gösteriyor. Antalya artık sadece turistik değil, ekonomik olarak da uluslararası bir kent. Hukuki altyapının ve ticaret düzeninin işliyor olması, yabancı sermayenin iştahını artırıyor.”

2026 beklentisi: Koruma ve denge

Turizmde 2024 ve 2025 rakamlarının birbirine çok yakın seyrettiğini belirten Hacısüleyman, 2026 için mevcut turist sayısını korumanın gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi. Almanya ve Rusya’nın toplam turist sayısındaki payının yüzde 45 seviyesinde olmasının risk oluşturduğunu da vurguladı.

Expo alanı ve yatırım uyarısı

2016’dan bu yana atıl durumda olan 1 milyon metrekarelik Expo alanının mutlaka kente kazandırılması gerektiğini söyleyen Hacısüleyman, Antalya’nın büyük ölçekli fuar ve kongre merkezine ihtiyacı olduğunu ifade etti. Ayrıca mevcut 657 bin yatak kapasitesinin yeterli olduğunu, yeni otel yatırımlarında temkinli olunması gerektiğini belirtti.

“Üretimi durdurmayın, ihracata yönelin”

İş dünyasına ihtiyatlı büyüme çağrısı yapan Hacısüleyman, üretimin sürdürülmesi ve ihracatın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Üretimde yaşanacak duraksamaları telafi etmek çok zor oluyor” dedi.