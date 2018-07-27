Avdagiç: MB'nin faiz kararını memnuniyetle karşılıyoruz

27 Temmuz 2018

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Avdagiç, AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Otomotivde 'ÖTV düşürülsün' talebi

Şekib Avdagiç, otomotiv sektörünün iç pazarda yaşadığı daralmaya dikkat çekerek, sınırlı bir ÖTV indirimine gidilebileceği görüşünü dile getirdi. Avdagiç, "Şu anda otomotiv sektöründe iç pazarda bir daralma var. Burada (belirli bir dönem) sınırlı bir ÖTV indirimi olabilir." şeklinde konuştu.

Yeni hükümet sistemini yorumlayan Avdagiç, "Yeni sistem, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

"ABD'nin tavrı fayda sağlamıyor"

ABD'nin Türkiye'ye ilişkin yaptırım tehdidini, "Şu anda ABD'nin ortaya koyduğu tavrın gerek onlara gerek Türkiye'ye fayda sağlayacağını öngörmüyoruz. Türkiye egemen bir devlet. Yargı kararlarına yurt içi ve dışındaki bütün tarafların saygı göstermesi lazım" sözleri ile yorumladı.