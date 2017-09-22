AVM'den çıkan yurt dışına kaçtı

22 Eylül 2017

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, dernek üyesi 99 Türk markasının 110 ülkede 2 bin 700'ün üzerinde mağazası bulunduğunu belirterek, "Bu sayıyı yıl sonunda 3 binin üzerine, 2020'de 4 bin 500'e taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Öncel yaptığı açıklamada, BMD'ye üye 412 markanın, yurt içinde 380'in üzerindeki AVM ve caddelerde 70 binden fazla mağazası bulunduğunu, bu mağazalarda yaklaşık 400 bin kişi istihdam edildiğini bildirdi.

Perakende sektörünün 2016'yı 670 milyar lira ciroyla kapattığını belirten Öncel, bu cironun içindeki organize perakendenin payının 220 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

Öncel, 2017'nin ilk yarısında bir ayakları gazda, bir ayakları frende temkinli büyümeye odaklandıklarını, yurt içinden daha çok yurt dışı mağazalaşmaya ağırlık verdiklerini vurguladı.

Büyümeye, verimliliğe dikkat ettiklerini, bu noktadan hareketle önceliği verimsiz mağazaların kapatılmasına verdiklerini ifade eden Öncel, yeni yatırımlarda eski hataların tekrarlanmaması noktasında hassasiyet gösterdiklerini kaydetti.

Öncel, bu yıl ihracata daha fazla yöneldiklerini, markaya güç veren, fark yaratan, karlılık potansiyeli bulunan yeniliklere odaklanmayı da ana eksen olarak belirlediklerini söyledi.

Organize perakendenin son yıllarda Türkiye ekonomisine göre 4 kat daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Öncel, "Bu yıl biraz temkinli olacağımız düşünülürse yüzde 12-15 arasında büyüme bekliyoruz. Ancak markalarımızın karlılıklarında önemli düşüşler söz konusu. Bu düşüşü telafi edecek bürokratik düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi en büyük beklentilerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.

Yıl sonunda yurt dışı mağaza sayısında hedef 3 bin

Sinan Öncel, markalarının yurt içinde olduğu gibi, sınır ötesinde de önemli ekonomik operasyonlara imza attığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Halen 99 BMD markasının 110 ülkede 2 bin 700'ün üzerinde mağazası var. Bu sayıyı yıl sonunda 3 binin üzerine, 2020'de 4 bin 500'e taşımayı amaçlıyoruz. Yurt dışına açılan markalarımız, o ülkenin insanına dokunuyor ve duygusal bağ kuruyor. Bu nedenle biz markalarımızı Türkiye ekonomisinin ve perakende sektörünün 'ekonomik özel kuvvetleri' olarak adlandırıyor, yakın gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

Öncel, Türk markalarının yurt dışında başta Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Kazakistan, İran, Azerbaycan, Irak ve Romanya olmak üzere çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını bildirdi.

"Sorunların ilk sırasında, kira konusu yer alıyor"

BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, markaların yurt dışına açılımda daha özgüvenli hareket edebilmesi için öncelikle yurt içinde güçlü olması gerektiğini, bu gerçekten hareketle içerideki sorunların çözümü noktasında büyük bir çaba gösterdiklerini kaydetti.

AVM yatırımcılarının sadece bir kısmının döviz kurunu uygun noktaya getirdiğini ifade eden Öncel, şöyle devam etti:

"Markalarımız açısından içerideki sorunların ilk sırasında, kira konusu yer alıyor. Bilindiği gibi, AVM'ler başta olmak üzere mağaza kiralamalarının ağırlıklı bölümü döviz üzerinden yapılıyor. Döviz kurlarında geçen yılın ikinci yarısında başlayan hızlı yükseliş trendiyle markalarımız üzerindeki maliyet baskısı arttığı için bu sorunu önceliklerimiz arasına aldık. Çünkü maliyetler nedeniyle mağazaların kapanması; üretimin kısılması ve gençlerimizin işsiz kalması anlamına geliyor. Girişimlerimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın markalarımızın yanında yer alması sonucu AVM yatırımcılarının bir bölümü döviz kurunu piyasa koşullarına uygun hale getirdi. Ancak ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılar kira/ciro oranlarındaki dengesizliğe rağmen yaklaşım göstermemekte ısrar ediyor.

Diğer önemli taleplerimizden birisi de yeni kiralamalarda dövizin yanında TL ile de kiralama seçeneğinin yatırımcı tarafından perakendeciye mutlaka sunulmasıdır. Dövizle kiralama, satışlarının ağırlıklı bölümünü yurt içinde yapanlar için önemli bir risk unsuru oluşturuyor."

"Kira-ciro oranları, dövizdeki dalgalanmayla öngörülenin 8-10 puan üzerine çıktı"

Sinan Öncel, KDV konusunun da markalar açısından önemli sorunlardan olduğunu vurgulayarak, markaların mağazalarda ürünü yüzde 8 KDV ile satarken, kirayı yüzde 18 KDV ile ödediğini söyledi.

Kira-ciro oranlarının, dövizdeki dalgalanmalarla beraber öngörülenin 8-10 puan üzerine çıktığını belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Pek çok perakendecinin devletten KDV alacağı var. Haliyle bu durum markalarımız üzerinde finansal yük oluşturuyor. Maliye Bakanlığı'nın KDV reformu konusunda çalışmaya başlaması bizleri umutlandırdı. Bilindiği gibi kira, perakendeci için en büyük gider kalemlerinden birini oluşturuyor. Maliye Bakanımız Naci Ağbal'a raporumuzu sunduk ve kiralamalarda KDV'nin yüzde 8'e indirilmesiyle ilgili düzenlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: AA