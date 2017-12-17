AVM'lerden 110 milyar lira ciro

17 Aralık 2017

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, 2017 yılını değerlendirirken, 2018 yılı için de öngörülerini açıkladı.

Belgü, AYD'nin endeks verilerine kategori bazında bakıldığında en yüksek artışın "teknoloji" kategorisinde yaşandığı bilgisini vererek, yılın ilk 9 aylık döneminde teknoloji kategorisi cirolarının yaklaşık yüzde 18 arttığını vurguladı.

2017 yıl sonu itibarıyla 2 milyarın üzerinde kişinin AVM'leri ziyaret edeceği tahmininde bulunan Belgü, bu sayının 2018 yılında 2,1 milyar ziyaret sayısına erişilebileceğini ifade etti.

Alışveriş tutarı olarak metrekare başına verimliliğinin, yılın 10 ayı itibarıyla 824 TL olduğunu belirten Belgü, "Metrekare verimliliği aylık olarak değerlendirilen bir veri... Örneğin; Kurban Bayramı öncesindeki Ağustos ayında metrekare verimliliği 935 TL olarak gerçekleşti ve ay bazında değişkenlik gösterebiliyor." diye konuştu.

Perakende sektörünün toplam istihdamının şu anda yaklaşık 480 bin kişi olduğunu ve bu sayının gelecek yıl sonuna kadar ortalama 520 bin kişiye ulaşabileceğini aktaran Belgü, "Türkiye'deki toplam AVM sayısı şu anda 395 ve bu AVM'lerin toplam kiralanabilir alanı yaklaşık olarak 11,9 milyon metrekare. Gelecek yıl içinde AVM sayısının 405-410'a yükseleceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.

Belgü, sektörün bugüne kadarki toplam yatırım bedelinin yaklaşık 55 milyar dolar olduğuna işaret ederek, "2018 yılında yatırım bedelinin ortalama olarak 58 milyar dolara yükseleceğini ve şu anda 13 milyar dolarını oluşturan yabancı yatırımların 18 milyar doları bulacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Perakendeci arada eziliyor"

Alışveriş merkezlerinin 2017 yılı sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 17 artışla yaklaşık 110 milyar TL'lik bir ciroya ulaşacağı öngörüsünde bulunan Belgü, "Geçen seneyle bu sene arasında ciddi bir ciro artışı var. Bunun iki sebebi var. Biri; işler iyi gidiyor, diğeri de geçen sene işler 15 Temmuz'dan dolayı çok etkilenmişti. 2018 yılı ciro öngörümüz ise 125 milyar TL." şeklinde konuştu.

Belgü, perakendecinin döviz kurlarındaki artışı rekabetçi ortam nedeniyle tüketiciye yansıtamadığını belirterek, "Onlar da o yüzden arada eziliyor. Maliyetlerinin sadece yüzde 14-15'i kiraları. Diğer girdilerinde çok ciddi miktarda dövize bağlılar. Döviz tartışmasını sadece kira ile bağdaştırmak doğru değil. Esas problem ithalatta. Ayrıca ithalat vergileri de son 1-2 senedir çok yükseldi. O yüzden perakendecinin kar marjları çok düşüyor. Perakendecinin kar marjı düşünce muhatap bulabildikleri ilk kurum AVM'ler. Onlar da AVM'lere gidip talepte bulunuyorlar. Onlar da hayatlarını sürdürmeye, kar etmeye çalışıyorlar." yorumunu yaptı.

Alışverişin piyasalar güzel olduğu, insanların rahat ve huzurlu oldukları zaman arttığını anımsatan Belgü, "Bazı sıkıntıları ortalıkta tartıştığınız zaman olaylar çözülmez bilakis insanların morali bozulur. Oysa birebir AVM'lere giderlerse yardım görürler ki bütün AVM'lerde destek ve yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü hiç kimse AVM'nin boş kalmasını istemez. Herkesin iş yapmasını ister." ifadelerini kullandı.

Belgü, "Türk tüketicisi harcamaya, Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla AVM'ler de büyümeye devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA