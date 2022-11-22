Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarları’na yurt dışından ziyaretçi akını

Bölgenin en büyük ve prestijli sektörel fuarlarının başında gelen Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam Fuarları; 12-16 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu.

23. kez kapılarını açan Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları, Profil, Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler Fuarı; pencere üretim makineleri, pencere üretim teknolojileri, pencere profil, profil üretim makineleri, profil üretim teknolojileri, pencere mekanizmaları, pencere yan sanayi, cephe sistemleri, yalıtım malzemeleri, hammadde ve tamamlayıcı ürünler gibi birçok alanda faaliyet gösteren sektörün lider konumundaki karar vericilerini bir araya getirdi.

Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD), Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GALSİAD) destekleri ile gerçekleşen fuarları; 126 ülkeden 13.143’ü yurt dışı ve 46.985’i Türkiye’den olmak üzere toplam 60.128 kişi ziyaret etti.

Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, “Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarları’nı rekor bir katılım ile tamamladık. Sektöründe önde gelen katılımcı firmalarımız kapı, pencere ve cam alanındaki en son yenilikçi çözümleri ziyaretçiler ile buluşturdu. Ayrıca bu yıl Alüminyum ve Gölgelendirme özel bölümleriyle de tamamlayıcı konuların gördüğü ilgiden katılımcılarımız çok memnun kaldı. 126 ülkeden ağırladığımız profesyonel ziyaretçilerimiz fuarda önemli iş bağlantılarına imza attı” sözlerini kullandı.

Avrasya Kapı 14. kez, Avrasya Cam 12. kez sektörü bir araya getirdi

Sektörün önde gelen iç mekan kapı ve kapı sistemleri, kilit, panel, pano, bölme sistem ve aksesuarları üreticileri ürün ve hizmetlerinin sergilendiği Avrasya Kapı Fuarı; 14. kez ziyaretçileriyle buluşurken, cam ürünleri ve uygulamaları, üretim-işleme teknolojileri ve makineleri ile tamamlayıcı ürün ve kimyasallarıyla fuar alanında yer alan Avrasya Cam Fuarı ise 12. kez sektör ziyaretçileriyle buluştu.