Avrasya Tüneli'nden rekor araç geçişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığını ifade etmişti.

Bakan Karaismailoğlu bir rekorun da Avrasya Tüneli'nden geldiğini paylaştı ve "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı" dedi.