Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret tarifelere rağmen rekor kırdı

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Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mal ticareti, artan gümrük tarifesi baskılarına rağmen geçen yıl 875 milyar euro seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından yayımlanan çalışma, ana ticaret verilerinin arkasında bazı kritik sektörlerin ciddi zarar gördüğünü ortaya koydu.

Avrupa Birliği ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ihracatı yüzde 7,7 artış göstererek 580 milyar euroya ulaştı. Birlik ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptığı ithalat ise yüzde 2,2 yükselerek 295 milyar euro seviyesine çıktı. Gerçekleşen bu hacimle birlikte Avrupa Birliği tarafının dış ticaret fazlası yaklaşık 285 milyar euroya ulaştı.

Otomotiv ihracatı gümrük vergilerinin etkisiyle geriledi

İlk bakışta rekor kıran bu veriler, Trump döneminde uygulamaya konulan gümrük tarifelerinin ve siyasi gerilimlerin ekonomik ilişkileri etkilemediğini düşündürebilir. Alman Ekonomi Enstitüsü ekonomisti Samina Sultan, bu ilk izlenimin yanıltıcı olduğunu belirtti. Ekonomist, belirli sektörlerin küresel ticaret gerilimlerinden şimdiden önemli ölçüde zarar gördüğünü vurguladı.

Avrupa Birliği ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı otomobil ve yedek parça ihracatı, gümrük vergilerinin etkisiyle geçen yıl yüzde 20,4 geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik otomotiv ihracatının yaklaşık üçte ikisini gerçekleştiren Almanya, bu kalemde yüzde 18,9 oranında düşüş kaydetti. İrlanda ise gümrük vergisinden muaf olan ilaç ve kimya ürünleri sayesinde ihracatını yüzde 52,7 artırarak genel eğilimin dışına çıktı.

Hizmet ticareti teknoloji lisanslarıyla büyüdü

İki bölge arasındaki transatlantik hizmet ticareti de geçen yıl 865 milyar euroya ulaşarak yeni bir rekor kaydetti. Avrupa Birliği, hizmet ticareti genel dengesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı 178 milyar euro açık verdi. İki bölge arasındaki bu açığın büyümesinde teknoloji firmalarının lisans ödemeleri kritik rol oynadı.

Yazılım lisansları, patentler ve ticari markaları kapsayan fikri mülkiyet ücretleri, Avrupa Birliği'nin bölgeden yaptığı hizmet ithalatının yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu. Bu ithalat kalemi geçen yıl yüzde 13,7 oranında büyüme gösterdi. İki ekonomi arasındaki derinleşen teknoloji bağı, mal ticaretindeki tarife engellerine rağmen hizmet sektöründeki alışverişi canlı tutmaya devam ediyor.