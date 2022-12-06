Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 azalışla 440,4 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 14,400 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 düşüşle 7.532 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 azalışla 6.672 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 gerileyerek 8.303 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 değer kaybıyla 24.462 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, önceki kapanışın hemen altında 1,0480'den işlem görüyor.
Analistler, dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerle küresel risk iştahının azaldığını söyledi.
Avrupa'da açıklanan makroekonomik veriler de resesyon endişesini beslerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Gabriel Makhlouf dünkü açıklamalarında bankanın 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalini göz önünde bulundurması gerektiğini dile getirdi.
Dün açıklanan verilerde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri çoğunlukla beklentilerin altında kalırken, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar da öngörülenden fazla geriledi.
Almanya'da bugün açıklanan fabrika siparişleri ise, yurt dışından siparişlerin etkisiyle ekimde yüzde 0,8 artış gösterdi.
Bugün, ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ECB yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.