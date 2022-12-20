Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,91 azalışla 422 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,86 değer kaybıyla 13.823 puandan işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 7.314 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,02 azalışla 6.407 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,91 gerileyerek 8.063 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kaybederek 23.399 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0620 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın artabileceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler dün, doğal gaza megavatsaat başına 180 avro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.
Söz konusu kararın Rusya ile ilişkilerde tansiyonun daha da artmasına sebep olabileceğini aktaran analistler, Rusya'nın konuya ilişkin atacağı adımların yakından takip edileceğini kaydetti.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin izleneceğini bildirdi.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi kasımda yıllık yüzde 28,2 artarak beklentilerin altında kaldı.