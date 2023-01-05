Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 7.571 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 azalışla 6.743 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 değer kaybıyla 8.529 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,24 altında 24.800 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0610 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Avrupa'da açıklanan enflasyon verilerinin şu ana kadar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) elini rahatlatacak şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, piyasalardaki fiyatlamalarda bankanın faiz artırımlarında şahin tavrını yumuşatabileceği beklentisinin öne çıktığını dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de de ADP özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki dalgalanmaların da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da dış ticaret fazlası 10,8 milyar avro ile beklentileri aştı.