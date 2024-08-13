Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı seyirle başladı

Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izleniyor. Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0934 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, bölgede bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin, piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

ECB'nin faiz indirimine yönelik belirsizliği sürüyor

Halihazırda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda ne kadar faiz indirimine gidileceğine yönelik belirsizlik devam ediyor.

Avrupa'da güç kaybeden ekonomik aktivitenin, bankanın politika alanını daraltabileceğini kaydeden analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 4,2

Bugün bölgede açıklanan verilere göre İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 4,2 ile öngörülerin altında gerçekleşti. Analistler, bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.