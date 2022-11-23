Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 7.469 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.673 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 8.315 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 azalışla 24.558 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0330 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin duruşunu yumuşatabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin makroekonomik veri gündemi ve Fed'in toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerine devam ettiğini aktaran analistler, dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Gediminas Simkus bankanın gelecek toplantıda en az 50 baz puan faiz artırması gerektiğini ancak daha büyük faiz artırımlarının da masada olduğunu söylediğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını kaydetti.