Avrupa finans sektöründe ‘MIFID 2’ uygulaması başladı

03 Ocak 2018

Avrupa finansal hizmetler piyasası, kısaca MIFID 2 olarak adlandırılan yeni düzenlemeye geçti.

Yatırımcı ve aracı kurumlar, düzenlemenin uygulamaya geçmesinden dolayı doğacak aksaklıklardan endişe duyuyor. Finans dünyasının karşılaşacağı en zorlu testlerden birinin, kötüye kullanım ve riskleri azaltmak için işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek olacağı belirtiliyor.

MIFID 2 ile birlikte yatırımcılar, emir işleme tabi tutulmamış olsa bile 65 veri alanını doldurmak zorunda kalacaklar.

Konuya ilişkin Financial Times’a konuşan ABD’li banka Brown Brothers Harriman’ın düzenleyici istihbarat birimi kıdemli başkan yardımcısı Adrian Whelan, “İşlem raporlama ayrıntılarının çokluğu canlı piyasa ortamındaki en büyük pratik zorluk olacak” diyor.

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor

MIFID 2 olarak adlandırılan düzenleme, AB üyesi ülke piyasalarını daha rekabetçi ve şeffaf hale getirmek ve yatırımcılar için daha fazla koruma sunmak amacıyla hazırlandı. Markets in Financial Instruments Directive II olarak açılan MIFID 2, 2008 yılındaki küresel finansal krizden sonraki en kapsamlı düzenlemelerden birisi.

Avrupalı regülatörler tarafından hazırlanan MIFID 2 AB içi bir düzenleme olsa da, Türkiye’ye yatırım yapan kurumsal yatırımcıların önemli bir kısmının AB’de yerleşik olduğu ve yatırımcı davranışlarının değişeceği düşünüldüğünde, Türkiye’deki aracı kurumları ve dolaylı olarak da halka açık şirketleri de yakından ilgilendiriyor.