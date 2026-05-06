Avrupa genelinde ultra zengin nüfusu hızla artıyor

Avrupa'nın en varlıklı kesimi hızla büyüyor. Knight Frank tarafından yayımlanan 2026 Servet Raporu verilerine göre, en az 30 milyon dolar servete sahip kişileri temsil eden ultra zengin nüfusu, Avrupa'da son beş yıl içinde yüzde 26 oranında arttı. Bu durum, 2021 ile 2026 yılları arasında 37 bin 428 yeni kişinin bu özel gruba katıldığını gösterdi.

Dünya genelinde 710 binden fazla kişi en az 30 milyon dolar net serveti elinde bulunduruyor. Bu kişilerin neredeyse dörtte biri, yani yüzde 25,8'i Avrupa kıtasında yaşıyor. Kıtadaki ultra zengin nüfusu 2021 yılında 146 bin 525 kişi seviyesinde gerçekleşmişti. Bu rakam 2026 yılında 183 bin 953 kişiye ulaştı.

Almanya ultra zengin sayısı açısından zirvede yer aldı

Almanya, 38 bin 215 kişi ile Avrupa'da en fazla ultra zengine ev sahipliği yapan ülke oldu. Birleşik Krallık 27 bin 876 kişi ile ikinci sırada yer alırken, onu 21 bin 528 kişi ile Fransa izledi. Avrupa'da başka hiçbir ülke 20 bin sınırını aşamadı. İsviçre 17 bin 692, İtalya ise 15 bin 433 ultra zengin ile listede kendilerine yer buldu.

İlk beş ülkenin ardından rakamlar belirgin bir şekilde düşüş gösterdi. Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olan İspanya'da 9 bin 186 ultra zengin yaşıyor. İsveç 6 bin 845, Hollanda 5 bin 077, Danimarka 4 bin 657 ve Türkiye 4 bin 208 kişi barındırıyor. Avusturya 4 bin 188 ve Polonya 3 bin 17 kişi ile bu ülkeleri takip etti.

Avrupa ülkelerinde rakamlar ve mutlak artışlar açıklandı

Diğer Avrupa ülkelerinde ultra zengin nüfusu 3 binin altında kaldı. Norveç 2 bin 460, Çekya 2 bin 270, İrlanda 2 bin 196, Portekiz 2 bin 187 ve Finlandiya bin 317 kişi kaydetti. Avrupa Birliği ve EFTA dışında yer alan Rusya'da ise 8 bin 399 ultra zengin bulunuyor.

Almanya, 2021 ile 2026 yılları arasında kulübe 9 bin 273 yeni üye ekleyerek mutlak değerde en yüksek artışı yaşadı. İsviçre 4 bin 968, Fransa 3 bin 781 ve Birleşik Krallık 3 bin 5 kişi ile önemli artışlar kaydetti. Türkiye'de ise bu gruba 2 bin 34 yeni kişi eklendi.

Polonya ve Türkiye büyüme oranlarında öne çıktı

Sadece mutlak sayılar tablonun tamamını yansıtmıyor. Yüzdesel olarak bakıldığında farklı bir manzara ortaya çıkıyor. Polonya'nın ultra zengin nüfusu yüzde 109 artarak iki katından fazla büyüme sergiledi. Türkiye yüzde 94 ve Romanya yüzde 93 oranlarıyla bu seviyeye yaklaştı.

Yunanistan, Çekya ve Portekiz en az yüzde 50 büyüme kaydetti. İspanya'da bu oran yüzde 42 artış gösterirken, Almanya yüzde 32, İtalya yüzde 23 ve Fransa yüzde 21 oranında büyüme bildirdi. Birleşik Krallık büyük ekonomiler arasında yüzde 12 ile en düşük artışı sağladı. İsveç ise yüzde 8 ile bu gruptaki ülkeler arasında en düşük yükselişi yaşadı.

Knight Frank Küresel Araştırma Başkanı Liam Bailey, dünyanın modern tarihteki en önemli servet dağılımı değişimlerinden birine tanık olduğunu belirtti. ABD'nin 387 bin 422 kişi ile dünyada ultra zengin sayısında açık ara liderliğini koruduğunu vurguladı. Bailey, ABD'nin baskın motor olmaya devam ettiğini ancak Hindistan ve hızla olgunlaşan diğer ekonomilerin de küresel manzarayı şekillendirdiğini ifade etti.

Artan vergi oranları ve büyüyen düzenleyici baskılar, servetin küresel hareketliliğini hızlandırdı. Aile ofisleri riskleri aktif olarak yönetirken, zenginler hayatlarını giderek daha fazla farklı bölgelerde organize ediyor. Bu beş yıllık dönemde Avrupa'daki ultra zengin nüfusu sadece sayısal bir değişim değil, aynı zamanda kıta genelinde sınır ötesi bölgesel bir servet yayılımı trendi oluşturdu.